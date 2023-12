World Cup Mechelen, duello Ahlmann-Von Eckermann: la Ciriesi fuori dal barrage

Tre autentici fuoriclasse sono saliti ieri sul podio del GP conclusivo del girone di andata della Fei World Cup. A Mechelen Belgio, il combattutissimo barrage ha visto prevalere solo sul cronometro (34,23 contro 34,67) la "star" tedesca Christian Ahlman che, in sella al l’11enne belga Mandato v/d Neerheide ha preceduto il "numero uno" del ranking mondiale, lo svedese Von Eckermann su Iliana, 10 anni olandese di razza Kwpn, mentre in terza piazza ha chiuso uno dei "padroni di casa", Gregory Wathelet con il sèlle-francais di 12 anni Bond Jamesbond de Hay (35,23). Solo questi tre binomi hanno realizzato doppio netto nella prova assai selettiva. In realtà al barrage si erano qualificati in sei, ma solo la metà è stata capace di ripetere le zero penalità nella tornata decisiva. L’unica azzurra in gara, Francesca Ciriesi sulla 13enne westfaliana Cape Coral è incappata in due errori nel percorso-base, rimanendo esclusa dal secondo giro. Dunque niente punti in classifica generale per lei che rimane a 11, conquistati con il sesto posto nella tappa di Verona, in novembre. Poi niente a Madrid, idem qui in Belgio. Peccato, perché la Ciriesi e la sua veloce giumenta potenzialmente meriterebbero di più, ma il responso del campo ostacoli è irrefutabile. Vedremo se ora l’azzurra continuerà o meno la caccia ai punti in altri appuntamenti. Dei nostri cavalieri rimane in corsa De Luca, che nonostante l’assenza in questa tappa è 15esimo con 31 punti (9 a Helsinki, 13 a La Coruna e 9 a Londra), ossia fra i 18 papabili per la finale a Riyadh nell’aprile ’24. Il girone di andata della Fei World Cup 23/24 si conclude con in testa il britannico Maher (72 p, foto Stefano Grasso), che ora sente sul collo in fiato di von Eckermnann, secondo, (68), terzo l’altro inglese Charles (55 p). Cinque le tappe l’anno prossimo, a partire da Basilea (11-14 gennaio ’24). La corsa continua.