XXIV Memorial Pieracci. Il Pisa trionfa a Pontedera

La fine dell’attività della prima squadra lascia spazio ad altre iniziative che gravitano intorno all’universo Pontedera. Nei giorni scorsi, ad esempio, si è conclusa, riportando ancora una volta una grande partecipazione, la 24esima edizione del memorial Pieracci, il rinomato torneo riservato alla categoria giovanissimi, che si svolge annualmente presso il centro sportivo Nuovo Marconcini in ricordo di Nilo Pieracci, bandiera del Pontedera dal 1945 al 1954 nonché fondatore e anima del Gs Oltrera. Da calciatore fece parte della leggendaria squadra granata che dominò a mani basse il campionato di Promozione Interregionale 1949-50 vincendo le prime 9 partite (ancora oggi record del club) e segnando 99 reti (altro record) in 30 partite e dalla quale spiccarono il volo direttamente in serie A campioni autentici dell’epoca come Vasco Puccioni (Lucchese) ed Ettore Mannucci (prima Pro Patria e poi Juventus) a cui è intitolato lo stadio cittadino. Nel 1999, un anno prima della sua scomparsa, l’allora presidente della Federcalcio, Luciano Nizzola, gli conferì la nomina di "Benemerito sportivo per il settore giovanile e scolastico". A vincere la competizione è stato il Pisa che nella finalissima ha battuto proprio il Gs Oltrera, mentre nella finale di consolazione per il 3° e 4° posto l’Us Città di Pontedera ha avuto la meglio sull’Atletico Lucca. Particolarmente toccante il momento della premiazione, con la società granata, presente con l’ex presidente Piero Gradassi e il direttore organizzativo Andrea Bargagna (per l’Oltrera c’era invece l’amministratore Massimo Sivieri) che ha consegnato ai figli Michela e Fabrizio un mazzo di fiori e una targa ricordo.

Appuntamento da non perdere invece nel tardo pomeriggio di oggi. Alle 18, con ingresso libero, presso il prestigioso polo sportivo San Rossore Sport Village a Pisa, Roberto Saglimbeni, match analyst del Pontedera presenterà il libro "Analizzare le competenze riconoscendo il gioco" scritto insieme a Fausto Garcea con la collaborazione di Pietro Cusano e Federico Galli. "Dopo un lungo e stimolante viaggio con i colori del Pontedera - spiega Saglimbeni - adesso è tempo di tornare sui libri. Questo evento rappresenta un momento di confronto per approfondire temi a noi molto cari in ambito giovanile. Siamo entusiasti di poter accogliere sia professionisti del settore che appassionati, per creare un dialogo costruttivo e stimolare nuove idee". Ospite dell’evento il tecnico toscano Massimiliano Alvini.

Stefano Lemmi