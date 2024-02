Yaremchuk da record. A Glasgow 21 convocati per i mondiali indoor

Sofiia Yaremchuk che eguaglia il record italiano di mezza maratona è il miglior auspicio verso i mondiali indoor di atletica di Glasgow. Ieri la fondista nata in Ucraina e naturalizzata italiana ha chiuso la ‘Napoli City Half Marathon’ in 1 ora 08’27, come Nadia Ejjafini dodici anni fa. Un ottimo test in vista degli Europei e delle Olimpiadi.

Intanto la Fidal ha convocato 21 atleti per la rassegna iridata in programma da venerdì a domenica. Il direttore tecnico Antonio La Torre ha stilato l’elenco degli azzurri che andranno a Glasgow per i mondiali indoor: nel peso schiereremo l’argento mondiale Leonardo Fabbri e il campione d’Europa indoor Zane Weir, sui 60 metri l’oro europeo metri Samuele Ceccarelli, e ancora Larissa Iapichino e Mattia Furlani nel lungo, Zaynab Dosso nei 60, Lorenzo Simonelli nei 60hs, Pietro Arese nei 3000, Sveva Gerevini nel pentathlon, Roberta Bruni che detiene il record dell’asta all’aperto, Ayomide Folorunso nei 400 (lei che è primatista italiana nei 400 ostacoli). Prima convocazione in Nazionale assoluta per Veronica Besana nei 60 ostacoli.