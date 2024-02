Ancona, la priorità è puntellare l’attacco. Idea Volpicelli se Rolfini resta a Vicenza

In un momento delicato per l’Ancona, la società accetta le critiche ma chiede rispetto. Questo il senso del messaggio dell’ad Roberta Nocelli su Facebook, martedi scorso. E’ inutile, aggiungiamo noi, pretendere dal direttore sportivo Micciola chissà quale proclama o conferma, che snoccioli chissà quanti e quali nomi, fino a quando gli acquisti attesi non si sono concretizzati; il comportamento del diesse non può che essere prudente, perché il mercato ha le sue logiche. Inserirsi nella volontà di una società di cedere un giocatore, come ad esempio quella del Vicenza per Rolfini, è un conto, altra cosa è manifestare il forte interesse a volerlo: cambia il prezzo. In tal senso sono state forse troppo rivelatrici le parole del presidente Tiong la scorsa settimana. Per ora non possiamo che prendere atto dell’acquisto (in prestito fino al 30 giugno) del centrocampista greco Vasilios Vogiatzis dal Giugliano, con tutte le incognite del caso, di un serio interessamento per Volpicelli del Pineto (quello del primo trio in doppia cifra di reti del Matelica dei miracoli di Colavitto, assieme a Leonetti e all’attuale giocatore dorico Moretti), mentre per Rolfini si resta in attesa, senza poter escludere che l’attaccante che arriverà ad Ancona sarà alla fine un nome diverso. Sfumato Samuele Longo, che dalla Grecia andrà in Spagna, continuiamo ad accreditare Mattia Minesso della Triestina come soluzione più possibile in alternativa a Rolfini. Il problema è che la tifoseria dorica si è creata un’aspettativa per il ritorno del Cobra delle 18 reti di 2 campionati fa, e ogni altro nome a questo punto rischia di far storcere il naso, salvo far ricredere a suon di gol. Il giocatore ha già in mano l’intesa con l’Ancona, ma il Vicenza chiede il valore del cartellino, pur sapendo che a giugno l’attaccante si svincolerà. La trattativa verte su questo, se l’Ancona sarà disposta a pagare subito avrà il giocatore a disposizione da venerdì, altrimenti aspetterà giugno. Ma è probabile che sul gong di stasera (ultimo giorno di mercato), le parti trovino un’intesa. Se Rolfini dovesse partire, il Vicenza cercherà una nuova punta oltre a Delle Monache. Rimanendo al reparto offensivo, da registrare l’interesse della società per Emilio Volpicelli, uno dei pezzi pregiati dell’attacco del Matelica che fu di Colavitto e Micciola, oggi al Pineto: su di lui c’è però una folta concorrenza, con Avellino e Audace Cerignola pronte a darsi battaglia fino all’ultimo minuto per cercare di portarlo a casa. Intanto l’ultimo nome in auge è del centrocampista 2001 Andrea Silipo, attualmente al Monterosi, sul quale è piombato anche lo stesso Cerignola. Un innesto che aggiungerebbe tecnica e sostanza a un centrocampo troppo discontinuo in questa stagione e che va in controtendenza rispetto alle dichiarazione di Micciola nel post partita contro il Cesena, nella quale il ds dorico disse che il reparto non necessitava di ulteriori rinforzi.

Gianmarco Minossi