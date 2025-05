Ancona: trattative in corso per l'ingresso di Alessandro Di Paolo nella società

Il nuovo consiglio direttivo è stato fissato per venerdì prossimo, 23 maggio: soltanto tra una settimana il fronte Marconi e quello che fa capo a Polci si confronteranno in un faccia a faccia ufficiale per verificare le reali e concrete intenzioni dell’imprenditore Alessandro Di Paolo e, soprattutto, le modalità del suo possibile ingresso in società. Nei prossimi giorni Massimiliano Polci e Andrea Manciola si recheranno a Roma per parlare nuovamente con l’imprenditore romano e per verificare ulteriormente il suo reale interesse verso la società dorica, cercando anche di mettere a punto diversi dettagli dell’operazione in modo da poterne discutere con Marconi e soci nel corso del direttivo di venerdì. Si procede a rilento, insomma, ma si procede. Con uno Stefano Marconi che appare intenzionato a fare un passo indietro, ma soltanto dopo aver verificato che chi gli subentrerà alla guida dell’Ancona sarà disposto – se lo sarà – a far fronte anche agli impegni economici che rimangono per concludere l’attuale stagione, e cioè circa trecentomila euro. Intanto il tempo scorre e questo innesca l’incertezza – che Stefano Marconi, però, sembra non considerare – che l’affare con Di Paolo possa finire per sfumare, e con esso le uniche possibilità finora riscontrate da entrambe i soci che l’Ancona passi di mano e lo faccia presto. Anche per affrontare la programmazione della prossima stagione senza arrivare a effettuare scelte in extremis come è successo l’anno scorso, quando però non si poteva fare diversamente. Quest’anno il tempo c’è, ma le settimane che passano senza che il patron prenda una decisione definitiva rischiano di far saltare la trattativa.

Nel frattempo voci (premature) di calciomercato riportate da "Notiziario del Calcio" sono già pronte ad affiancare al possibile arrivo dell’imprenditore romano ad Ancona quello sulla panchina dorica dell’allenatore Agenore Maurizi. Voci tutte da verificare, naturalmente. In altre parole, se Di Paolo arrivasse ad Ancona avrebbe già pronto il sostituto di Massimo Gadda. Maurizi, classe 1964, vanta una lunga carriera in campo calcistico e tra le squadre che ha guidato ci sono Latina, Grosseto, Vis Artena e Roma City, formazione che ha allenato fino allo scorso mese di ottobre. Un tecnico esperto di serie D, insomma. Ma non solo, perché sarebbe pronto anche il direttore sportivo: il nome affiancato a Maurizi è quello di Luca Gerilli, ex Romana e Atletico Lodigiani. Maurizi e Gerilli, entrambi dell’area romana ed entrambi esperti della categoria, sarebbero dunque pronti a sbarcare ad Ancona insieme a Di Paolo. Una notizia che, se confermata, dimostrerebbe come il potenziale acquirente della società dorica, pur restando al riparo dai riflettori e senza confermare direttamente il proprio interesse per l’Ancona, starebbe lavorando da tempo per l’approdo nel capoluogo, cercando di formare uno staff di lavoro che potrebbe presto arrivare al posto di Guerini, Gadda e soci, ma che potrebbe anche finire altrove, visto che la trattativa vera e propria di acquisizione del club guidato da Marconi e Polci deve ancora cominciare. Di Paolo, infatti, finora ha incontrato solo Polci e Manciola, ma non s’è mai confrontato con Marconi. Né sarebbe intenzionato a farlo, fintanto che lo stesso socio di maggioranza biancorosso non abbia ufficializzato il proprio disimpegno.

Giuseppe Poli