Aspettando la Serie A. Milan, Bennacer è a posto. L’Inter teme per Sommer

Il ritorno in Serie A di Inter e Milan sarà condizionato da una serie di assenze con cui le due squadre dovranno fare i conti. La prima delle due a scendere in campo sarà la squadra di Stefano Pioli, a cui mancherà per squalifica Theo Hernandez, ammonito contro il Verona per un’esultanza ritenuta erroneamente provocatoria. Una decisione che costerà al Milan un’assenza pesante per la trasferta a Firenze di sabato 30 marzo. Il Diavolo non può contare nemmeno su Kalulu, jolly difensivo che all’occorrenza è stato schierato un po’ ovunque, la soluzione alternativa al francese dovrebbe essere Florenzi. Fuori causa Pobega e Kalulu, mentre durante la sosta per le nazionali si è fermato Bennacer, che ha fatto in tempo a raggiungere il ritiro dell’Algeria ed è stato rimandato quasi subito a casa per via di un guaio muscolare accusato in allenamento. Dopo qualche giorno di riposo, potrebbe riprendere già da questa settimana a lavorare in vista della Fiorentina, segno che le sue condizioni non sono ritenute gravi. Dalla nazionale sono arrivate anche buone notizie sullo stato di forma di alcuni giocatori chiave. Leao ha segnato un grandissimo gol contro la Svezia ed è stato poi esentato dal disputare il secondo impegno del Portogallo, nell’Olanda ha brillato Reijnders firmando la prima rete nel poker alla Scozia.

Anche Simone Inzaghi, tecnico della capolista Inter, ha osservato le prestazioni dei suoi giocatori nelle rispettive selezioni. Tra gli orange si è fermato De Vrij per noie muscolari, nulla di grave secondo le prime analisi ma bisogna capire se riuscirà a recuperare per il 1° aprile contro l’Empoli, senza dimenticare che anche Acerbi potrebbe essere squalificato (si attende il giudizio della Procura Federale dopo l’accusa di aver rivolto una frase razzista a Juan Jesus). Due giorni fa ha invece abbandonato il campo nella sfida tra Svizzera e Danimarca il portiere Yann Sommer. Nelle prossime ore se ne saprà di più sulle condizioni della caviglia malconcia, ma ad oggi è più probabile che contro i toscani giochi Audero. In lista infortunati ci sono ancora Carlos Augusto, Sensi (dovrebbero già tornare in gruppo entrambi questa settimana), Arnautovic e Cuadrado. Il colombiano è fermo da fine 2023 per l’operazione al tendine d’Achille, a metà aprile potrebbe tornare tra i convocati. Le prossime saranno presumibilmente le ultime partite con la maglia dell’Inter: ha infatti il contratto in scadenza e non ci sono avvisaglie di un rinnovo.