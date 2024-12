Barcellona-Atletico Madrid in tv e in streaming: dove vedere il big match della Liga

Bologna, 20 dicembre 2024 – Domani alle 21 allo stadio Lluis Companys di Montjuic andrà in scena la sfida tra il Barcellona e l’Atletico Madrid, scontro diretto per la testa della Liga. Soltanto qualche mese fa sembrava impensabile immaginare questa sfida come decisiva per la vetta della massima serie spagnola, dato l’enorme vantaggio che aveva il Barcellona nei confronti delle altre squadre, ma oggi tutto è cambiato e questa sfida assume ancora più importanza. I blaugrana, infatti, sono reduci da un periodo terribile con una sola vittoria nelle ultime cinque partite, che gli ha fatto perdere tutto il vantaggio accumulato dall’inizio della stagione. L’Atletico Madrid è stata la squadra che ha approfittato di più di questa situazione, centrando sei vittorie di fila e portandosi a pari punti con la squadra di Flick con una gara in meno. Il morale delle due squadre, quindi, è completamente diverso alla vigilia del big match di domani.

In conferenza stampa, il tecnico dei blaugrana Hansi Flick ha ribadito come né lui né la sua squadra siano soddisfatti dagli ultimi risultati, ma come tutti abbiano voglia di reagire e di imporsi nuovamente nel campionato. Inoltre, il mister tedesco ha provato ad abbassare la pressione in vista del match, descrivendo il match di domani come importante ma non decisivo, dato che la stagione è ancora lunga. Lo stesso concetto è stato ribadito da Simeone: anche per il mister dei colchoneros domani sarà una partita importante, anche perché nella sua carriera da allenatore non ha mai trionfato contro il Barcellona in trasferta, ma la stagione è ancora lunga, perciò sarebbe sbagliato etichettare la sfida di domani come una finale. Anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti osserverà attentamente la partita di domani. I blancos occupano il terzo posto in classifica e si trovano ad un solo punto di distacco da Barcellona e Atletico Madrid. Domenica alle 16:15 il Real affronterà il Siviglia al Bernabeu, e potrebbe balzare in testa alla classifica qualora riuscisse a trovare i tre punti e se Barcellona e Atletico Madrid non andassero oltre il pareggio. La prossima giornata, quindi, sarà molto importante per quanto riguarda le sorti della Liga 2024-25.

Probabili formazioni Barcellona – Atletico Madrid

Barcellona (4-3-3): Inaki Pena; Koundé, Cubarsì, I. Martinez, Baldé; Gavi, Casadò, Pedri; Ferran Torres, Lewandowski, Raphinha. All. Flick.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; M. Llorente, Gimenez, Leglet, Galan; G. Simeone, De Paul, Barrios, Samuel Lino; Griezmann, Alvarez. All. Simeone.

Dove vedere la partita

Il match sarà trasmesso dalle 21 in streaming su Dazn