Brescia in lotta per la salvezza: sfida decisiva contro Juve Stabia al Rigamonti

A tre giornate dalla fine il Brescia si è portato sulla soglia della zona playout, al fianco della Reggiana, grazie alla fondamentale vittoria conquistata a Cittadella. La missione-salvezza della squadra di Maran non è però ancora terminata e richiede una conferma da tre punti nel match odierno al Rigamonti con la Juve Stabia. Un obiettivo non certo facile da raggiungere, soprattutto se si considera che le Vespe, matricole in piena zona playoff, rappresentano la principale sorpresa di questo campionato da una parte, mentre dall’altra le Rondinelle non riescono a cogliere i tre punti in casa dal 30 settembre (vittoria nel derby con la Cremonese). Un digiuno assolutamente da interrompere e, in questo senso, i tifosi bresciani, dopo aver sostenuto in modo decisivo Bisoli e compagni al Tombolato, hanno già annunciato che andranno ad accogliere l’arrivo del pullman della squadra a Mompiano e scorteranno poi i giocatori fino all’ingresso dello stadio. Un modo per caricare i biancazzurri che si giocano una grossa fetta delle speranze stagionali.

"La vittoria col Cittadella – ha ribadito Bisoli da buon capitano – è stata molto importante, ma non abbiamo ancora fatto niente. Dobbiamo continuare a dare il massimo tutti insieme per conquistare una salvezza che non intendiamo affatto mancare e che rappresenterebbe una grande impresa". Sul fronte della formazione, che dovrà partire con il piede giusto con i temibili campani, Maran proseguirà con il 4-3-1-2 che sembra essere lo schema più efficace. Per il resto, Cistana dovrebbe ritrovare una maglia da titolare, mentre lo staff sanitario farà di tutto per mettere regolarmente in campo l’acciaccato Borrelli, ex di turno e punto di riferimento avanzato del Brescia.

(4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Corrado; Bisoli, Verreth, Besaggio; Galazzi; Borrelli, Juric. All: Maran.

Luca Marinoni