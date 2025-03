Orgoglio Brescia: vittoria in casa del lanciato Spezia

Un Brescia rinfrancato e sempre concentrato trasforma la trasferta “quasi impossibile” in casa dello Spezia in un passo in avanti più che prezioso verso la salvezza. Un gol in avvio di Borrelli regala alle Rondinelle la sospirata vittoria che mancava dallo scorso 2 febbraio e spegne la voglia di vincere dei bianconeri che pure premono con volontà sino al termine alla vana ricerca di ribaltare il risultato.

Dal “Picco” la squadra di Maran rientra non solo con il prezioso bottino di tre punti, ma pure con la ritrovata fiducia offerta dalla prova attenta, compatta e orgogliosa messa in mostra contro un avversario di indubbia caratura come gli spezzini. Una identità recuperata che consente ai biancazzurri di tornare a guardare avanti con la necessaria convinzione per raggiungere il traguardo della salvezza che, dopo l’anticipo in Liguria, appare molto più alla portata per Bisoli e compagni. Uno spirito che si preannuncia già prezioso in vista del prossimo appuntamento, la sfida-salvezza al Rigamonti con il Mantova. Un duello diretto che metterà in palio punti che valgono il doppio, ma per il quale il Brescia, nonostante le sicure assenze per squalifica di Adorni e Besaggio, può prepararsi con fiducia e convinzione tutte nuove.

La sfida al “Picco” si apre subito su ritmi elevati, ma il Brescia colpisce al primo affondo. Corre il 4’ quando Papetti lancia un lungo spiovente sul quale interviene di testa Borrelli, che beffa Chichizola e porta in vantaggio la squadra di Maran. Lo Spezia reagisce con orgoglio e volontà, ma le Rondinelle, pur costrette alla difensiva, chiudono bene i varchi e riescono pure a pungere di tanto in tanto in avanti con Borrelli, che va vicino al raddoppio. Nonostante i tentativi di Kouda, Esposito e Di Serio il primo tempo si chiude senza altre segnature e i liguri sono costretti ad affidare la loro rincorsa alla ripresa. Il secondo tempo mette in mostra nuovamente la pressione dei padroni di casa, ma Lezzerini è in serata di grazia e mantiene inviolata la propria porta. Il forcing dei locali non si attenua neppure dopo l’espulsione di Cassata, ma il Brescia serra le fila e conduce in porto con orgoglio e volontà la vittoria che può rappresentare l’attesa svolta nel cammino stagionale della compagine di Maran. Spezia-Brescia 0-1 (0-1) Spezia (3-5-2): Chichizola 6; Wisniewski 6, Hristov 6,5, Mateju 6 (1’ st Bertola 6); Elia 6 (23’ st Colak 6), Nagy 6, Kouda 6,5, Bandinelli 6 (17’ st Cassata sv), Reca 6 (1’ st Aurelio 6); Pio Esposito 6,5, Di Serio 6 (33’ st Falcinelli 6). A disposizione: Gori; Ferrer; Lapadula; Candelari; Benvenuto; Giorgeschi; Djankpata. All: Luca D’Angelo 6. Brescia (3-5-2): Lezzerini 7; Papetti 6,5, Adorni 6, Cistana 6 (39’ st Calvani sv); Dickmann 6, Bisoli 6, Verreth 6 (39’ st Besaggio sv), Corrado 6 (17’ st Jallow 6); Nuamah 6 (17’ st Bertagnoli 6); Borrelli 6,5, Moncini 6 (39’ st Juric sv). A disposizione: Avella; Andrenacci; Bianchi; Maucci; D’Andrea; Muca. All: Rolando Maran 6,5. Arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo 6. Rete: 4’ pt Borrelli. Note: ammoniti: Mateju; Bandinelli; Verreth; Cassata; D’Angelo (all. Spezia); Adorni; Besaggio – espulso: 28’ st Cassata – angoli: 16-2 - recupero: 3’ e 4’ – spettatori: 9.760.