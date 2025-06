Calciomercato, trattative di oggi: Milan a un passo da Ricci. Il Napoli stringe per Lang

Milano, 25 giugno 2025 – “La priorità adesso è il centrocampo, per aumentare la qualità del gioco come ci ha richiesto mister Allegri” diceva ieri il Direttore Sportivo rossonero Igli Tare durante la sua presentazione. Detto e fatto perché il Milan in queste ore sembra aver accelerato per assicurarsi un rinforzo in mediana di assoluto livello come l’azzurro Samuele Ricci, giocatore seguito da tempo dal club di via Aldo Rossi. Stando a quanto riportato da più fonti tra Sky Sport, infatti, i rossoneri - che hanno da tempo un accordo con il giocatore - puntano a chiudere in fretta l’affare con il Torino mettendo sul piatto una cifra non lontana dai 25 milioni comprensivi di bonus. Ricci e Modric – che farà le visite mediche e firmerà il con il Milan dopo il Mondiale per club – non saranno però gli unici innesti in mezzo al campo per il Milan che continua il suo pressing anche su Granit Xakha, Javi Guerra e soprattutto su Ardon Jashari: il Bruges ha però rifiutato la prima offerta di 30 milioni complessivi dei rossoneri che quasi certamente torneranno presto alla carica alzando l’asticella della posta in palio per assicurarsi lo svizzero classe 2002. Sul fronte delle uscite, invece, si attende l’ufficialità del passaggio di Theo Hernandez all’Al Hilal di Simone Inzaghi, mentre il giovane Camarda passerà al Lecce in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei lombardi e Alvaro Morata potrebbe essere il prossimo colpo di mercato del Como di Cesc Fabregas. L’attaccante spagnolo ha manifestato gradimento per la destinazione lariana e potrebbe presto riabbracciare il tecnico connazionale. Molto attiva anche la Fiorentina che attende di ufficializzare il ritorno sulla panchina viola di mister Stefano Pioli che proprio oggi ha lasciato ufficialmente gli arabi dell’Al Nassr. Sul fronte dei nuovi innesti, invece, si attende a breve l’ufficialità degli arrivi di Jacopo Fazzini, che arriva dall’Empoli per 9 milioni di euro più bonus, e di Mattia Viti, difensore proveniente dal Nizza. Già ufficiale invece il riscatto Albert Gudmundsson, per il quale i viola hanno ottenuto un piccolo sconto dal Genoa. Il Napoli cerca invece rinforzi sugli esterni e, viste le difficoltà per arrivare a Dan Ndoye – valutato non meno di 45 milioni dal Bologna – ha accelerato il passo per assicurarsi Noa Lang. Per il PSV Eindhoven è pronta una cifra non lontana dai 25 milioni più bonus. Per la difesa resta invece caldo il nome di Sam Beukema sempre del Bologna, che però al momento non molla la presa sul giocatore e in caso di un’eventuale partenza dell’olandese virerebbe su Ghirardi. Per l’attacco, poi, piace sempre anche Darwin Nunez che, stando a quanto rivelato dal connazionale ed ex Napoli Walter Gargano a Radio Kiss Kiss, gradirebbe la destinazione partenopea. Infine, cerca rinforzi per il reparto avanzato anche la Juventus: in cima alla lista dei desideri c’è Viktor Gyokjeres, che lo Sporting valuta circa 70 milioni. Più accessibile Jonathan David, svincolato dopo la fine del contratto che lo legava al Lille. Per arrivare a dama con la punta canadese, però, i bianconeri dovrebbero prima cedere Vlahovic (sul taccuino del Milan di Allegri) e cercare di abbassare le richieste degli agenti del giocatore.