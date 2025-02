Città di Varese in frenata. La vetta si allontana

Giri a vuoto per Città di Varese e Oltrepò, segno “x“ per la Vogherese. Al trio delle lombarde del girone A di quarta serie, la giornata numero 28 di serie D riserva un bottino piuttosto magro. A fare maggiore rumore è senza dubbio la frenata imprevista del Città di Varese sul campo del pericolante Saluzzo. I cuneesi si rivelano bestia nera dei biancorossi, come nella gara d’andata, prevalendo per 1-0 grazie a una rete di Maugeri, bravo a colpire di prima intenzione su cross di Magnaldi. I padroni di casa avrebbero potuto anche prevalere con punteggio più largo, ma hanno fallito (prima del gol) un calcio di rigore concesso per un fallo di Vitofrancesco, poi espulso. L’occasione migliore del Cdv al minuto 23 della prima frazione, con una conclusione di Banfi che, su sponda di Romero, ha impegnato Vendramin in una non semplice deviazione in corner. La squadra di Roberto Floris vede crollare un’imbattibilità che resisteva da undici gare, ma conserva il secondo posto con 58 punti a nove lunghezze dal Bra capolista.

E a proposito della prima della classe, la vittoria per 1-0 sul terreno dell’Oltrepò, grazie alla rete di Sganzerla al 14’ della ripresa, ha certificato la crisi dei padroni di casa. La squadra allenata da Maurizio Parolini non riesce a violare il tabù del San Contardo, dove non vince addirittura dallo scorso 11 novembre, quando rifilò un 3-1 all’Asti. I bronesi sono infatti quartultimi con 26 punti e in piena zona playout.

In terra ligure, infine, la Vogherese puntava a bissare la vittoria ottenuta con il Saluzzo, di estrema importanza per cercare di mettere in sicurezza la graduatoria. I pavesi impattano 1-1 al Riboli contro la Lavagnese, che occupa il terzo posto in classifica e coltiva ambizioni da playoff. Sotto di una rete dopo soli tredici minuti di gioco, per effetto della rete dei bianconeri realizzata da Puntoriero, la squadra allenata da Andrea Cavaliere è stata brava a non scomporsi e a trovare il pari per merito di Milani. La Vogherese ottiene il secondo risultato utile di fila, ma resta impantanata in una difficile situazione di classifica, rimanendo al sestultimo posto con 29 punti.