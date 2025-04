Il Como vince ancora: 1-0 contro il Genoa. Per i lariani è salvezza matematica in serie A

Quarta vittoria di fila per il Como, che eguaglia il record del 1951 1952 e conquista la salvezza matematica in serie A. Non è stato il solito Como dominante, è bastato un gran gol di Strefezza a portare a casa il risultato, anche se oggi Butez è stato quasi inoperoso. Fabregas oltre a Diao, Sergi e Dossena deve are a meno all'ultimo di Douvikas e schiera Cutrone al centro dell'attacco.

Dopo un inizio di studio, Kossa ci prova da fuori senza tanta convinzione, il Como risponde con un grande Ikone, che fa tutto da solo e entra in area, Il suo tiro a giro, viene deviato con la punta del piede da Masini. Sul conseguente angolo, battuto da Strefezza, al 15' si libera Paz che solo tira sopra la traversa. Il Como costruisce meno volume di gioco, del solito anche per la fitta difesa dei liguri, che si chiudono in sette al limite dell'area. Spavento per i lariani al 28', rinvio di Vojvoda, che colpisce sulla schiena un genoano, la palla ritorna indietro e libera Ahanor in area, con Butez fuori posizione, l'attaccante Genoano a porta spalancata colpisce il palo alla destra del portiere.

Molto meglio il Genoa in questa fase della partita, in contropiede al 33' Thorsby segna , ma Arena annulla per fuorigioco. Fabregas rimedia invertendo le fasce, mettendo Strefezza a destra e Ikonè a sinistra, ma Nico Paz stretto in una doppia marcatura, fino ad ora non riesce a produrre magie. Ci pensa Da Cunha al 40' a sfiorare il palo con un improvviso tiro da fuori. A fine primo tempo, Valle smarca Paz, che tira ma il pallone è centrale e Leali para senza problemi.

A inizio ripresa, le squadre sembrano adagiate, non ci sono scossoni fino al 13' quando il Como ribalta una situazione difficile in area, Cutrone cavalca sulla sinistra, serve in profondità Strefezza, che in area di sinistro fredda Leali. La rete da energia ai lariani, Caqueret sale in cattedra, smista palloni in ogni zona del campo, ma i lariani forse un po troppo leziosi aspetta a dare il colpo del KO, aspettando a tirare. La girandola delle sostituzioni cambia poco i valori in campo, Fadera appena entrato vuol dimostrare di valere quanto Strefezza, ma non riesce mai ad arrivare a conclusione.

COMO-GENOA 1-0

Marcatore: Strefezza al 14' st.

COMO (4-2-3-1): Butez 6,5; Vojvoda 7, Goldaniga 7, Kempf 6,5, Valle 6,5 (dal 42' st Smolcic sv); Da Cunha 6,5, Caqueret 7 (dal 42' st Engelhardt sv); Ikoné 6 (dal 32' st Van der Brempt 6,5), Paz 6,5, Strefezza 7 (dal 25' st Fadera 7 ); Cutrone 6,5 (dal 25' st Gabrielloni 6,5). A disposizione: Vigorito, Reina, Iovine, Alli, Jack, Moreno, Engelhardt, Braunoder, Smolcic, Azon. All. Fabregas 7.

GENOA (4-2-3-1): Leali 7; Norton-Cuffy 6,5 , De Winter 6, Vasquez 5,5, Martin 6; Masini 6,5, Frendrup 6; Kassa 6 (dal 1' st Messias 6), Thorsby 6,5 (dal 35' st Zanoli sv), Ahanor 6,5 (dal 21' st Pinamonti 6); Ekhator 5,5 (dal 21' st Vitinha 5,5). A disposizione: Siegrist, Sommariva, Bani, Sabelli, Badelj, Barbini, Venturino, Nuredini. All. Wilson (Vieira squalificato).

Arbitro: Arena di Torre del Greco 6,5.