Cremonese, contro il Frosinone una vittoria di qualità. Stroppa: “Possiamo costruire qualcosa di importante”

Cremona – La Cremonese si impone con un eloquente 3-0 in casa di un Frosinone che si conferma in difficoltà. I problemi dei gialloazzurri vengono accentuati dalla prova autorevole e convincente della squadra di mister Stroppa, che rilancia la sua candidatura per le prime posizioni del torneo cadetto ed evidenzia un potenziale di assoluto rilievo, facendo intravedere, anche, la continuità che fino a questo momento della stagione ha frenato le importanti ambizioni dei grigiorossi. Proprio in questo senso la Cremonese torna dalla Ciociaria dopo aver compiuto un significativo passo in avanti, visto che non solo consolida il quarto posto, ma risale a -6 dallo Spezia, terzo, e riavvicina così i play off.

Per quel che riguarda la prestazione degli ospiti, bisogna sottolineare la solidità difensiva messa in bella mostra dai grigiorossi, capaci di far fronte con attenzione continua alle folate offensive dei padroni di casa e di pungere con precisione al momento più opportuno. Il tutto per uno spirito che, in pratica, ha prenotato la vittoria già al termine del primo tempo e ha avuto il merito di chiudere anzitempo la contesa con il tris di Collocolo, resistendo poi al generoso finale di un Frosinone proteso alla vana ricerca del gol della bandiera.

Se a tutto questo si aggiungono le prove senza dubbio positive di elementi come Ceccherini e Antov in difesa, Vazquez e Bonazzoli in avanti e dell’eclettico Collocolo, è facile intuire che la Cremonese, che sabato ospiterà il pericolante Cosenza, ha tutte le carte in regola per guardare avanti con la fondata fiducia di “costruire qualcosa di importante” (parole di Stroppa) anche in una stagione altalenante come quella in corso.

Per quel che riguarda il tris inflitto al Frosinone, dopo una partenza nel segno dell’equilibrio, i grigiorossi prendono gradatamente campo e al 24’ sbloccano il risultato con un colpo di testa vincente di Ceccherini su calcio d’angolo battuto da Vandeputte. È alla fine del recupero del primo tempo che la compagine di Stroppa ipoteca la vittoria, con Bonazzoli, che insacca nella porta ormai sguarnita un assist perfetto di Vandeputte. Nella ripresa il Frosinone cerca di riaprire la contesa, ma al 14’ il 3-0 di Collocolo spegne le residue speranze dei locali e mette al sicuro un successo di notevole significato per la Cremonese. Frosinone-Cremonese 0-3 (0-2) Frosinone (3-5-2): Cerofolini 6; Biraschi 6, Monterisi 6, Mateus Lusuardi 5,5; Jeremy Oyono 6, Gelli 6, Darboe 5,5 (34’ st Vural sv), Begic 5,5 (1’ st Kvernadze 5,5), Anthony Oyono 6 (12’ st Ambrosino 6); Partipilo 6,5 (26’ st Bracaglia 6), Tsadjout 6 (12’ st Pecorino 6). A disposizione: Sorrentino; Ghedjemis; Garritano; Bettella; Szyminski; Canotto; Cichella. All: Leandro Greco 5,5.

Cremonese (3-5-2): Fulignati 6,5; Antov 6,5, Ceccherini 6,5 (12’ st Ravanelli 6), Bianchetti 6; Collocolo 6,5, Pickel 6, Castagnetti 6 (33’ st Majer sv), Vandeputte 6,5 (12’ st Johnsen 6), Barbieri 6; Vazquez 6,5 (23’ st Milanese 6), Bonazzoli 6,5 (33’ st Nasti sv). A disposizione: Saro; Jungdal; Quagliata; De Luca; Sernicola; Triacca; Zanimacchia. All: Giovanni Stroppa 6,5.

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi 6.

Reti: 24’ pt Ceccherini; 49’ pt Bonazzoli; 14’ st Collocolo.

Note: ammoniti: Tsadjout; Vandeputte; Ceccherini; Partipilo – angoli: 2-4 – recupero: 4’ e 4’ – spettatori: 9.416.