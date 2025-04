La Cremonese contro la Juve Stabia vuole ipotecare il quarto posto. Formazioni e diretta tv

In vista della gara interna con la sorprendente Juve Stabia la Cremonese ha un duplice obiettivo. Dare continuità al suo cammino, da una parte, e, dall’altra, consolidare la sua posizione in classifica, ipotecando il quarto posto e cercando di vedere se è possibile avvicinare il podio. +ùPer realizzare questi propositi la squadra di Stroppa dovrà fare conti tutt’altro che facili con le Vespe, una squadra che ha tolto ben presto i panni timorosi della matricola e si è inserita in pianta stabile nella zona nobile della classifica, tanto che, nel malaugurato caso di un blitz vincente allo “Zini” i campani potrebbe addirittura affiancare i grigiorossi. Eventualità da cancellare immediatamente per una Cremonese che, oltre all’ormai solito Vazquez, dovrà rinunciare ad un altro squalificato come Pickel. Assodato il consueto 3-5-2, per quel che riguarda gli interpreti, mentre Collocolo ritrova una maglia da titolare a centrocampo, sono soprattutto due i ballottaggi che caratterizzano questa vigilia, con Ceccherini favorito su Antov per completare il terzetto dei centrali insieme a Bianchetti e Ravanelli, mentre Johnsen dovrebbe essere in vantaggio su Valoti per affiancare De Luca in avanti.

Mister Stroppa, comunque, ha diverse soluzioni a disposizione e non sono da escludere sorprese per affrontare al meglio un avversario temibile come i gialloblù, che sprigionano un gioco sempre incisivo sulle fasce e possono contare sulle doti realizzative di Adorante. Al di là di quello che potrà fare la compagine ospite, l’aspetto fondamentale di questa gara della domenica delle Palme sarà la prestazione dei grigiorossi (che la sera di Pasquetta dovranno rendere visita al Pisa). Per continuare ad alimentare le ambizioni della Cremonese occorre infatti una prova che metta in bella mostra tutto il potenziale di un gruppo ricco di qualità e alternative ed è proprio puntando su queste doti che la formazione di Stroppa può e deve superare la Juve Stabia. Le Vespe, in effetti, hanno fatto vedere di poter “pungere” in qualsiasi momento, ma, proprio per questo, i grigiorossi devono giocare con la massima attenzione dal primo all’ultimo istante della partita, chiedendo a pedine importanti come Vandeputte, Johnsen e De Luca di mettere a disposizione il meglio del loro repertorio per conquistare i tre preziosi punti in palio e regalare una bella soddisfazione ai tifosi cremonesi presenti allo “Zini”.

Probabili formazioni:

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Ceccherini, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, De Luca. All: Stroppa.

Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam; Bellich, Peda, Ruggero; Floriani Mussolini, Maistro, Leone, Fortini; Candellone, Piscopo; Adorante. All: Pagliuca.

La gara si giocherà domenica 13 aprile alle ore 15 allo Stadio Zini di Cremona e sarà visibile su Dazn e su LaB Channel.