Cremonese, l’allenatore Davide Nicola per blindare la serie A

Cremona, 30 giugno 2025 – Il giorno che precede l’apertura del calciomercato è molto importante in casa della Cremonese. In effetti la matricola grigiorossa ha ormai deciso di affidarsi a Davide Nicola, allenatore specializzato in miracoli in serie A, che firmerà un biennale fino al 2027 per realizzare l’impresa di mantenere la Cremonese nella massima divisione nonostante un cammino che si preannuncia sin dall’inizio tutto in salita.

Accanto a quello del tecnico che prenderà il posto di Giovanni Stroppa c’è però un altro grande tema in questo lunedì 30 giugno. È infatti la giornata che segnerà la scadenza del contratto del “Mudo” Vazquez, che da domani sarà ufficialmente svincolato. Le parti sono al lavoro per evitare un simile epilogo e per fare in modo che il talentuoso trequartista possa continuare a dispensare le sue giocate con la maglia grigiorossa.

Sono però ancora diversi i “nodi” da sciogliere (comprese l’età e la tenuta fisica dell’ex Parma) per poter arrivare alla fumata bianca che potrebbe segnare uno degli “acquisti” più importanti del mercato della Cremonese, ormai ai nastri di partenza. Nell’attesa che venga definita la posizione di Vazquez, sono già diversi i giocatori (e le suggestioni verrebbe da aggiungere) che vengono avvicinate alla matricola.

Sul fronte delle entrate i più citati sono i giocatori che già hanno avuto modo di lavorare con mister Nicola ed hanno potuto apprezzarne sia le qualità che l’aspetto umano (da Augello a Zappa, da Cacace a Perisan, solo per citare i più gettonati). Rimangono in evidenza le piste che conducono a Tommaso Pobega (centrocampista di scuola Milan classe ’99 che ha giocato l’ultima stagione nel Bologna) e Toma Basic (pari ruolo croato del ’96 che appartiene alla Lazio), ma ci sono pure “colpi” importanti da definire come potrebbero essere Giovanni Simeone, attaccante del ’95 che cerca la continuità che il Napoli difficilmente gli può offrire, e Davide Bartesaghi, difensore del 2005, che il Milan intende porre in rampa di lancio.

Nella Cremonese che verrà sarà riservato in ogni caso un occhio di riguardo ai protagonisti della promozione, a cominciare da Vandeputte e Fulignati, anche se, al di là del particolare caso di Vazquez, ci sono alcuni giocatori che potrebbe lasciare Cremona. I primi indizi conducono verso l’attaccante Nasti, che piace in particolare al Pescara, e al regista Majer, seguito dal Mantova, ma anche “insospettabili” come la colonna Castagnetti o Ravanelli potrebbe iniziare un nuovo capitolo della loro carriera.

Dopo l’accordo che ha portato Azzi in grigiorosso sono in corso altri contatti che potrebbero concretizzarsi con il Cagliari e, in questo senso, mister Nicola conosce bene quello che dai rossoblù potrebbe giungere per dare un sostegno efficace al suo piano per rendere duratura la permanenza in serie A della Cremonese.