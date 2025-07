La Cremonese ha scelto: il nuovo tecnico è Davide Nicola, esperto nelle salvezze impossibili

Cremona, 2 luglio 2025 – La Cremonese ha ufficializzato che sarà Davide Nicola l’allenatore che guiderà la matricola grigiorossa in questa impegnativa stagione del ritorno in serie A. Il tecnico piemontese, che ha firmato un biennale (scadenza giugno 2027), si è segnalato per la capacità di raggiungere salvezze “impossibili”, come gli è capitato con il Crotone e la Salernitana.

Nell’ultima stagione l’ex difensore classe ’73 ha allenato il Cagliari, conducendolo alla salvezza con notevole anticipo. La speranza dei tifosi della Cremonese è che sappia ripetersi pure all’ombra del Torrazzo, caricato a dovere, magari, dal fatto di tornare a lavorare con il ds Simone Giacchetta con il quale ha vissuto una parentesi da giocatore con la maglia del Genoa.

Nicola, che dal ’93 al 2010 ha sempre militato tra i professionisti (con esperienze significative, oltre che con i Grifoni, anche con Ternana, Siena e Spezia, tra le altre), ha iniziato ad allenare nel 2010, quando, dopo aver appeso le scarpe al fatidico chiodo a Lumezzane, ha cominciato la sua nuova esperienza proprio sulla panchina dei valgobbini, che si è trasformata in un prezioso trampolino di lancio per il nuovo mister grigiorosso che, in seguito, ha lavorato a Livorno, Bari, Crotone, Udinese, Genoa, Salernitana, Empoli e Cagliari.

Per quel che riguarda il modulo di gioco, mister Nicola non è legato ad uno schema ben preciso. Si tratta piuttosto di un allenatore che cerca sempre di ottenere il massimo con il “materiale umano” a disposizione. Il 3-5-2 può essere considerato l’atteggiamento preferito, anche per coprirsi a dovere contro avversari dalle notevoli qualità tecniche e di gioco, ma, nel corso del suo girovagare sulle panchine di tutta l’Italia, ha adottato pure il 4-3-3 e il 4-4-2.

Proprio per questo viene definito come un mister “flessibile”, una caratteristica molto importante, che dovrà cercare di valorizzare durante questa sua esperienza a Cremona, insieme alla concretezza e all’attenzione nella fase arretrata che, strada facendo, gli hanno permesso di ottenere risultati di indubbio rilievo. Risultati che hanno indotto la Cremonese a fare di lui il tecnico numero 23 (senza considerare i ritorni) dell’era Arvedi, iniziata nell’ormai lontano 2007 in C1 ed ora pronta ad affidarsi ad un esperto nelle salvezze “miracolose” come Davide Nicola per dare continuità all’ambizioso progetto del sodalizio grigiorosso.