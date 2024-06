Cristian Totti all’Avezzano: il figlio della leggenda della Roma giocherà in Serie D

Roma, 21 giugno 2024 – La notizia ha fatto rapidamente il giro del web: Cristian Totti è un nuovo calciatore dell’Avezzano. Lo hanno annunciato direttamente i canali social del club abruzzese che attualmente milita in Serie D. L'attaccante 18enne, figlio di Francesco Totti, storico capitano della Roma, torna in Italia pochi mesi dopo il trasferimento in Spagna al Rayo Vallecano. Giocherà in Serie D, sognando un futuro esordio tra i grandi, dopo anni di giovanili tra Roma, Frosinone e Madrid.

La trafila delle giovanili

Classe 2005, il figlio del ‘Pupone’ gioca come mezzala. Finora Cristian ha sempre militato in formazioni giovanili. Dopo aver cominciato, ovviamente, nel settore giovanile della Roma è poi passato per l’Under 17 e l’Under 18. In seguito Totti jr si è trasferito in provincia: il 9 agosto 2023 è stato acquistato dall’Under 19 del Frosinone. Dopo appena sei mesi è arrivata la partenza per una nuova esperienza, questa volta all’estero e per la precisione in Spagna, al Rayo Vallecano, terza squadra della capitale spagnola. Anche questa esperienza è durata pochi mesi.

L’Avezzano

Ora per lui inizia una nuova avventura in un campionato vero e non più in quelli giovanili. Cristian Totti cercherà di trovare la sua dimensione nella provincia abruzzese, all’Avezzano. La storica società marsicana milita dal 2021 in serie D, il quarto scalino della piramide calcistica italiana. Nella stagione appena terminata i biancoverdi sono arrivati terzi nel loro girone e per poi perdere la semifinale dei playoff per salire in serie C contro la Sambenedettese.