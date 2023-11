Dal campo. Baldanzi si allena ancora a parte. Difficile il recupero

Continuano i lavori in casa azzurra in vista dell’importante match di sabato 2 dicembre contro il Genoa fissato alle 15. L’Empoli si è allenato al sussidiario ieri mattina alle ore 11, con le sedute che andranno avanti fino a venerdì alla solita ora. Dal sussidiario non arrivano però buone notizie per Tommaso Baldanzi, il giovane fantasista azzurro è alle prese con il suo infortunio e non è ancora in grado di allenarsi con il resto della squadra. Ricordiamo che il classe ‘2003 si è infortunato con la Nazionale U21 in occasione della gara contro la Norvegia, da quel momento ha saltato la trasferta di Napoli e le due gare casalinghe contro Atalanta e Sassuolo. Nei prossimi giorni vedremo se le sue condizioni miglioreranno: Andreazzoli spera di poterlo avere a disposizione già per la trasferta di Marassi in casa del Genoa.

Anche se Baldanzi dovesse però riuscire a strappare una convocazione, la sensazione è comunque quella che sabato rivedremo il tridente offensivo visto contro il Sassuolo; e anche negli altri reparti è difficile che ci saranno determinati cambiamenti. Contro i rossoblu inoltre saranno diffidati sia Cancellieri che Gyasi, i due calciatori azzurri protagonisti dei due interventi che hanno poi portato alle due reti di Berardi. Entrambi dovranno stare attenti alla loro irruenza se non vogliono rischiare di saltare l’importante gara successiva che vedrà l’Empoli impegnato contro il Lecce.