I giovani. Lorenzo Tosto. Il gioiellino azzurro è stato premiato come “promessa“

I giovani azzurri continuano a far parlare di sé: l’ultimo è stato Lorenzo Tosto. Prodotto del vivaio azzurro, infatti, il difensore classe 2006 è stato insignito del Premio Maestrelli come promessa del calcio. "Empoli per un giovane è una realtà ideale per crescere, ti permette di migliorare e di sbagliare, ti sostiene nei momenti di difficoltà – ha dichiarato Tosto a margine della 40esima edizione del Trofeo andata in scena a Montecatini –. Per un ragazzo è una grande opportunità. Per chi, come me, è cresciuto nel settore giovanile è un orgoglio essere in pianta stabile in prima squadra. Lavoro quotidianamente in un gruppo unito e di bravi ragazzi. Anche solo osservando i miei compagni di squadra che giocano nel mio ruolo posso imparare tanto. Fa piacere aver ricevuto un premio del genere, vedendo anche i premiati nelle edizioni precedenti: è un riconoscimento importante e ne sono felice – ha concluso –. Se assomiglio a mio padre Vittorio? Sì, mi dicono che gli somiglio. Lui mi dice di dover dare sempre il massimo ogni giorno". Pur avendo già esordito in A all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, in campionato il 19enne figlio d’arte non ha trovato spazio: il minuto giocato nel finale di gara contro i bianconeri è rimasto l’unico. Tosto è stato però uno dei grandi protagonisti della cavalcata in Coppa Italia giocando tre partite da titolare.

Si.Ci.