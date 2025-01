L'Empoli dura un tempo, poi l'Inter passa 3-1

Milano, 19 gennaio 2025 – Niente da fare per l’Empoli contro l’Inter: a San Siro finisce 3-1 per gli uomini allenati da Simone Inzaghi, nella seconda giornata del girone di ritorno del campionato di serie A. Empoli al quattordicesimo posto della classifica, con un solo punto di vantaggio sulla zona-salvezza. D’Aversa presenta alcune novità nell’undici titolare: opta per De Sciglio al posto di Goglichidze; Fazzini parte titolare, ma al suo fianco non c’è Esposito bensì Cacace; Maleh, infine, vince il ballottaggio con Henderson. Anche a causa di qualche assenza, fa turnover Simone Inzaghi.

Primo tempo con i nerazzurri a fare la partita, ma con gli azzurri ordinati e attenti in fase difensiva; eccellente il lavoro di Grassi e Maleh. Rare le palle-gol, tante le situazioni potenzialmente pericolose. Al 14’, punizione di Dimarco dalla trequarti destra, rovesciata di Lautaro Martinez a centro area con Vasquez bravissimo a respingere d’istinto. Al 25’ incomprensione tra i difensori empolesi nei sedici metri, Lautaro Martinez tenta di approfittarne da pochi passi, colpendo però il palo alla sinistra del portiere.

Succede tutto nella ripresa. Al 10’ il vantaggio dei padroni di casa: Lautaro Martinez inventa un’esemplare conclusione dalla distanza, con il pallone che s’insacca alla sinistra dell’estremo difensore. Al quarto d’ora errore di Sommer in uscita, Maleh ci prova: la palla finisce in angolo. Al 31’ penetrazione di Dumfries, che approfitta di un’indecisione difensiva empolese: ma Vasquez gli chiude lo specchio di porta. Al 34’ la chiude Dumfries, con un perfetto stacco di testa sugli sviluppi di un corner.

Al 38’ parrebbe riaprirla l’ex Esposito, con una prodezza personale in area di rigore (mette fuori tempo De Vrij): ottava rete per lui. Ma al 44’ è Thuram a porre la parola fine sulla gara, finalizzando una ripartenza e il conseguente assist di Arnautovic. Al 47’ è Carlos Augusto a mancare, con un colpo di testa, il poker: francamente, sarebbe stato troppo.

TABELLINO

INTER – EMPOLI 3-1

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (40’ st Darmian), De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski (24’ st Mkhitaryan), Dimarco (32’ st Bastoni); Taremi (24’ st Thuram), Lautaro Martinez (32’ st Arnautovic). A disposizione: Martinez, Calligaris, Acerbi, Palacios, Frattesi, Buchanan, Topalovic. Allenatore: Inzaghi.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio (21’ st Goglichidze), Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi (28’ st Henderson), Maleh, Pezzella (37’ st Sambia); Fazzini (21’ st Esposito), Cacace (37’ st Zurkowski); Colombo. A disposizione: Perisan, Seghetti, Tosto, Marianucci, Asmussen, Konate. Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: Feliciani di Teramo.

MARCATORI: 10’ Lautaro Martinez, 34’ Dumfries, 38’ Esposito, 44’ st Thuram.

NOTE: serata serena. Ammoniti: D’Aversa (all.). Angoli: 5-3. Recupero: 2’, 4’.