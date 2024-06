Le strategie. Questione allenatore: entro venerdì le ufficialità. E Ciccio Tavano è pronto a tornare nel vivaio

Questione allenatore. È attesa entro venerdì l’ufficialità di Roberto D’Aversa sulla panchina azzurra. Già annunciato anche dal presidente Fabrizio Corsi, l’ex tecnico del Lecce non ha ancora però potuto apporre la propria firma sul contratto perché l’Empoli deve prima completare la risoluzione del contratto di Davide Nicola, ormai promesso al Cagliari. Su questo versante ieri non ci sono state novità, ma ormai è solo questione di giorni per la fumata bianca che permetterà all’allenatore della miracolosa salvezza dello scorso anno di approdare in Sardegna e a Roberto D’Aversa di legarsi al club azzurro per quest’anno con un’opzione per il prossimo in caso di salvezza.

Le due società stanno dialogando quotidianamente per trovare la quadra in modo che l’Empoli possa avere quell’indennizzo che il presidente Fabrizio Corsi ha chiesto. I termini dell’accordo sonno sempre gli stessi: o un pagamento cash della cifra richiesta dall’Empoli, intorno al milione e mezzo o una maggiorazione sul prezzo di vendita di un giocatore azzurro che finirebbe quindi in Sardegna insieme a Nicola, il quale ha fortemente chiesto Sebastiano Luperto.

Intanto l’Empoli è pronto però a riaccogliere anche uno dei suoi grandi campioni del passato con un ruolo nel settore giovanile. Si tratta di Francesco Tavano, miglior cannoniere azzurro con 120 gol distribuiti in 311 partite. Per l’attaccante di Caserta si tratterebbe del terzo ritorno in azzurro: prelevato nel 2001 a 22 anni dalla Rondinella, Tavano rimase infatti a Empoli fino all’agosto del 2006 quando fu acquistato dal Valencia per poi calcare nuovamente il terreno del Carlo Castellani Computer Gross Arena per altre quattro stagioni dal 2011 al 2015, dopo le esperienze con Roma e Livorno.

Negli ultimi mesi, all’età di 45 anni Tavano è addirittura tornato a calzare gli scarpini da gioco in Seconda Categoria con la Gallianese dell’amico Coralli (altro ex Empoli e bomber della squadra con 17 reti), contribuendo con 3 gol alla promozione della compagine di Galliano, piccolo borgo in provincia di Firenze ai piedi dell’appennino. In precedenza aveva allenato per un anno, da novembre 2022 allo stesso mese del 2023 il Tuttocuoio in Eccellenza, dove aveva appeso gli scarpini al chiodo prima del ripensamento dello scorso gennaio. Adesso è invece pronto per questa nuova avventura, tanto che nei prossimi giorni avrà un incontro con la dirigenza azzurra per definire le ultime cose, ma salvo imprevisti, nel 2024-25 Tavano farà parte di uno staff tecnico del vivaio di Monteboro.