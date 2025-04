Tyronne Ebuehi torna in campo dopo un lungo infortunio: obiettivo salvezza

Era il 15 marzo del 2024 quando la gara interna contro il Bologna di Tyronne Ebuehi durò soli 24 minuti, per la rottura parziale del legamento crociato del ginocchio. Oltre un anno più tardi domenica scorsa l’esterno nigeriano è tornato finalmente in campo, dopo essere rientrato a disposizione da alcune settimane. "Sono contento di essere tornato in campo – ha commentato Ebuehi nel post partita con i sardi –. Questo è il secondo infortunio grave della mia carriera e ci sono stati giorni molto complicati, adesso però sto bene e voglio aiutare la squadra per la salvezza". A tal proposito l’esterno destro azzurro è chiaro. "Abbiamo due punti da recuperare e sette gare da disputare e da provare a vincere. Dobbiamo dare tutti minimo il cento per cento per arrivare al nostro obiettivo". Anche Ebuehi, poi, ha commentato il pari col Cagliari e i fischi finali ricevuti da una parte della Maratona. "Noi vogliamo cambiare i fischi in applausi – ha dichiarato –. Non siamo contenti perché volevamo vincere, ma sappiamo che manca tempo. Il gruppo è unito e ci crediamo, lo spirito c’è, dobbiamo migliorare in fase realizzativa".