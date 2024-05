Barcellona, è ufficiale: Hansi Flick è il nuovo allenatore

Barcellona, 29 maggio 2024 – Hansi Flick è il nuovo allenatore del Barcellona. Lo ha annunciato in una nota il club catalano. Risolto il contratto con Xavi, il Barcellona ha dunque annunciato l'ingaggio del 59enne tecnico tedesco, che ha firmato fino al 30 giugno 2026.

Un allenatore "conosciuto per il suo calcio fatto di pressing alto, intenso, con una lunga esperienza a livello di club e nazionale dove ha vinto praticamente tutto", lo presenta il Barça.

Dopo aver mosso i primi passi come allenatore-giocatore nel Victoria Bammental, Flick ha guidato per 5 stagioni l'Hoffenheim, dal 2000 al 2005, poi è stato nello staff tecnico di Trapattoni e Matthaeus al Salisburgo prima di diventare il vice del ct della Germania Joachim Loew nell'agosto 2006.

Flick rimarrà nello staff della Mannschaft per undici anni, raggiungendo due finali agli Europei e vincendo i Mondiali del 2014. Passato al ruolo di direttore sportivo della Federcalcio tedesca e poi di direttore generale dell'Hoffenheim, nell'estate 2019 diventa il secondo di Kovac al Bayern per poi prenderne direttamente il posto in panchina: 22 vittorie nelle prime 25 partite.

Sotto la sua guida i bavaresi vincono Champions, Bundesliga e Coppa di Germania e nella stagione successiva completano lo "Slam" con Supercoppa tedesca, Supercoppa Europea e Mondiale per Club, impresa riuscita solo al Barcellona del 2009. Alla fine del 2021, dopo aver vinto un'altra Bundesliga, lascia il Bayern per guidare la Germania ma l'eliminazione nella fase a gironi dei Mondiali in Qatar e una serie di risultati negativi portano al suo esonero nello scorso settembre. Ora il Barça - dove ritrova Lewandowski - per rilanciarsi.