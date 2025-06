Il PSG sollecita Donnarumma: “Accetti il rinnovo o chieda il trasferimento”

Parigi, 6 giugno 2025 – Il tempo scorre e il Paris Saint-Germain, fresco campione d'Europa, ha dato l'ultimatum a Gigio Donnarumma. Secondo il quotidiano francese Le Parisien, infatti, il club vuole una risposta immediata dal portiere azzurro, che deve decidere definitivamente se continuare la sua avventura con il club francese o se andare via. Donnarumma è approdato in Francia nel 2021 da campione in carica e dopo la scadenza del contratto con il Milan. Da quel momento, con il club campione di Francia ha collezionato totalmente 153 presenze, spalmate in quattro stagioni. Per quanto riguarda i trofei, invece, con i parigini ha vinto quattro volte il campionato, tre volte la Supercoppa francese e due volte la Coppa di Francia, oltre che la Champions League la settimana scorsa in finale contro l'Inter. Il suo contratto con il Paris Saint-Germain scade nel giugno del 2026, perciò, a un anno di distanza, la dirigenza ha chiesto al giocatore di sciogliere definitivamente le riserve, anche per tutelarsi in caso di mancato rinnovo. L'obiettivo del PSG è quello di confermare i giocatori che hanno vinto la Champions League e con le sue parate Donnarumma è stato determinante, ma non ha più voglia di aspettare e si aspetta una risposta da parte del portiere. L'ex portiere del Milan non ha mai nascosto come gli manchi l'Italia, ma allo stesso tempo ha ribadito nella conferenza stampa di pochi giorni fa come si trovi bene a Parigi e non stia pensando di andare via in questo momento. Tuttavia, la situazione potrebbe evolversi rapidamente nelle prossime settimane, con il PSG che non vuole assolutamente perdere a zero il portiere. In Italia sono state diverse le squadre che si sono interessate a Donnarumma. Una di queste è certamente l'Inter, che già nei mesi scorsi si era mossa per capire meglio la situazione relativa al portiere e, nel caso, fare un tentativo. Anche il contratto di Sommer è in scadenza nel 2026 e il futuro è ancora tutto da decifrare, con la dirigenza nerazzurra che ragiona sulle mosse da fare. Anche la Juventus, nel frattempo, rimane alla finestra, ma per ora non c'è stato nessun passo avanti concreto da parte della Vecchia Signora. In ogni caso, Donnarumma dovrà decidere in fretta che ne sarà del suo futuro, perché il PSG non vuole più aspettare.