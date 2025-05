Ligue 1: Marsiglia e Monaco in Champions, per la salvezza tutto rimandato all'ultima

Parigi 12 maggio 2025 - È stata una bellissima volata per la Champions League e dopo il Psg, altre due squadre hanno tagliato il traguardo, ottenendo la qualificazione. Dopo i parigini, anche Marsiglia e Monaco il prossimo anno rappresenteranno la Francia nella fase a campionato della massima competizione Uefa. I risultati di questa penultima giornata di Ligue 1 premiano le due squadre più costanti, le uniche che, in momenti diversi, abbiano realmente provato a mettere in discussione la leadership dei parigini. Nessun verdetto invece in zona retrocessione. Le speranze per Le Havre e St. Etienne non sono ancora svanite, in virtù dei risultati di questo weekend.

L'esito delle partite del weekend

In un gesto che verrà replicato anche dalla Serie A, la Ligue 1 ha scelto di giocare tutte le partite di questo suo trentatreesimo turno in contemporanea, per la precisione alle 21 di sabato sera. Due soli pareggi in questo turno, entrambi per altro arrivati con il punteggio di 1-1. Il Tolosa ferma sul pari il Lens, mentre il Nantes guadagna un punto preziosissimo per la propria permanenza in massima serie. In casa dell'Auxerre infatti i gialloverdi si mettono a +2 dal Le Havre terzultimo e a +3 dal St. Etienne: con un pareggio all'ultima, dove il loro avversario sarà il già retrocesso Montpellier, "La Casa Gialla", resterà in Ligue 1. Per il Montpellier l'ultima giornata sarà l'ultimo viaggio nel massimo campionato di questi anni, la passerella casalinga si è infatti consumata questa giornata, dove la squadra del sud della Francia si è arresa per 1-4 al Psg, che festeggia così l'approdo in finale di Champions League.

In zona salvezza vince l'Angers e si assicura la permanenza aritmetica nel massimo campionato. Con grande sorpresa cade lo Strasburgo, battuto per 2-1 in casa dei bianconeri. Perde invece lo Stade Reims, forse già proiettato alla finale di Coppa di Francia, ma non ancora salvo. I biancorossi cadono per 0-2 nel match contro il St. Etienne e mantengono in corsa per la salvezza i biancoverdi. Per tenere in vita i biancoverdi serviva però la giusta combinazione di risultati e uno di questi era quello di Le Havre. Un successo delle salamandre avrebbe infatti condannato i biancoverdi, ma allo Stade Océane festeggia il Marsiglia con un 1-3 che al triplice fischio, lancia direttamente in Champions League la squadra di Roberto De Zerbi.

Non c'è però solo l'OM ad aver strappato il pass per la massima competizione europea. Il Monaco allo Stade Louis II super per 2-0 il Lione e anch'esso firma il proprio ritorno in Champions. I ko del Nizza a Rennes per 2-0 e soprattutto del Lille per 2-0 in casa dello Stade Brest infatti spinge i nizzardi e i mastini del Nord della Francia aritmeticamente fuori dalle prime tre posizioni. L'ultima giornata in tanti scontri incrociati sarà allora lotta aperta per il quarto posto, quello valevole per i preliminari, con ancora quattro squadre ancora tutte dentro per questa lotta.

Risultati Ligue 1 giornata 33

Angers-Strasburgo 2-1: 15' Lepaul (A), 43' Bakwa (S), 48' Lepaul (A).

Auxerre-Nantes 1-1: 45' Perrin (A), 62' Leroux (N).

Stade Brest-Lille 2-0: 42' Ajorque, 64' Doumbia.

Le Havre-Olympique Marsiglia 1-3: 56' Gouiri (M), 66' Soumaré (H), 85' Greenwood (M), 90+9' Gouiri (M).

Monaco-Olympique Lione 2-0: 62' Minamino, 68' Zakaria.

Montpellier-Psg 1-4: 44' Mayulu (P), 49' e 59' rig. Ramos (P), 64' Coulibaly (M), 65' Ramos (P).

Stade Reims-St. Etienne 0-2: 3' Tardieu, 41' Cardona.

Rennes-Nizza 2-0: 15' e 80' Kalimuendo.

Tolosa-Lens 1-1: 47' Gboho (T), 61' El Aynaoui (L).

Classifica Ligue 1 giornata 33

Psg 81, Ol. Marsiglia 62, Monaco 61, Nizza 57, Lille 57, Strasburgo 57, Ol. Lione 54, Stade Brest 50, Lens 49, Auxerre 42, Rennes 41, Tolosa 39, Angers 36, Stade Reims 33, Nantes 33, Le Havre 31, St. Etienne 30, Montpellier 16.

Il Psg è aritmeticamente Campione di Francia. Olympique Marsiglia e Monaco sono aritmeticamente qualificate alla prossima edizione di Champions League. Il Montpellier è aritmeticamente retrocesso in Ligue 2.