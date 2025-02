Ligue 1: il PSG fatica ma batte il Tolosa, 3 punti anche per il Marsiglia

Roma, 17 febbraio 2025 – Il PSG porta a casa i tre punti nella trasferta di Tolosa e rimane a +10 sul Marsiglia secondo: per Luis Enrique e i suoi si tratta della terza vittoria consecutiva, così come per la squadra di De Zerbi, che strapazza il St.Etienne al Velodrome e rimane a distanza di sicurezza dalla terza posizione, occupata da Nizza e Monaco. Sia i monegaschi che i rossoneri fanno il loro dovere, rispettivamente contro Nantes e Le Havre. Bene anche Lille e Lione: i primi sconfiggono il Rennes, i secondi il Montpellier.

Le partite della ventiduesima giornata di Ligue 1

Il ventiduesimo turno di Ligue 1 si apre con il pari tra il Brest e l'Auxerre: in gol ci vanno Ndiaye e Ajroque per i primi e Perrin (autore di una doppietta) per i secondi. Larghe vittorie per l'Olympique Marsiglia e per il Monaco, che superano rispettivamente il St.Etienne e il Nantes. La squadra di De Zerbi supera 5-1 i biancoverdi: segnano Gouiri (doppietta), Greenwood, Murillo e Rabiot per il Marsiglia, mentre Stassin trova il gol della bandiera per il St.Etienne al 79'.

Il Monaco inizialmente passa in svantaggio a seguito della rete di Abline al 4', ma poi ribalta tutto con Biereth (autore di una tripletta), Minamino, Ben Seghir e Ilenikhena (doppietta). Al PSG basta Fabian Ruiz per superare il Tolosa, così come per l'Angers è necessario il gol di El Melali per sconfiggere il Reims. 4-1 del Lione sul Montpellier: segnano Mikautadze (Lio), Coulibaly (Mon), Nuamah (Lio), Tolisso (Lio) e Lacazette (Lio). Bakwa e Emegha regalano la vittoria al Racing Strasburgo contro il Lens, lo stesso fanno Bentaleb e Akpom per il Lille contro il Rennes.

Il Nizza vince 3-1 contro il Le Havre: i rossoneri si portano sul 2-0 con Laborde e con l'autorete di Kinkoué nell'arco di 18 minuti, i padroni di casa dimezzano le distanze con Kechta al 28' ma Diop chiude le pratiche al 94'.

Risultati Ligue 1 turno 22

Brest – Auxerre 2-2: 18', 74' Perrin (Aux), 60' Ndiaye (Bre), 79' Ajroque (Bre)

Olympique Marsiglia – St.Etienne 5-1: 27', 60' Gouiri (Mar), 50' rig. Greenwood (Mar), 58' Murillo (Mar), 77' Rabiot (Mar), 79' Stassin (St.E)

Monaco – Nantes 7-1: 4' Abline (Nan), 44', 54', 64' rig. Biereth (Mon), 45' Minamino (Mon), 49' Ben Seghir (Mon), 81', 95' Ilenikhena (Mon)

Tolosa – PSG 0-1: 52' Ruiz (PSG)

Reims – Angers 0-1: 45+1' El Melali (Ang)

Montpellier – Lione 1-4: 3' Mikautadze (Lio), 38' Coulibaly (Mon), 50' Nuamah (Lio), 53' Tolisso (Lio), 73' Lacazette (Lio)

Lens – Racing Strasburgo 0-2: 81' Bakwa (Rac), 96' Emegha (Rac)

Rennes – Lille 0-2: 80' Bentaleb (Lil), 86' Akpom (Lil)

Le Havre – Nizza 1-3: 16' Laborde (Niz), 18' aut. Kinkoué (Niz), 28' Kechta (LeH), 94' Diop (Niz)

Classifica

PSG 56, Marsiglia 46, Nizza 40, Monaco 40, Lille 38, Lione 36, Racing Strasburgo 33, Lens 33, Brest 32, Tolosa 27, Angers 26, Auxerre 25, Rennes 23, Reims 22, Nantes 21, St.Etienne 18, Le Havre 17, Montpellier 15