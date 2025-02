Manchester City – Newcastle in tv e in streaming: dove vedere il big match di Premier

Manchester, 15 febbraio 2025 – Oggi alle 16 andrà in scena lo scontro tra Manchester City e Newcastle, valevole per la venticinquesima giornata di Premier League. Le due squadre si trovano a quota 41 punti in classifica e condividono il quinto posto alle spalle del Chelsea (quarto con 43 punti conquistati finora). La posta in palio è tanta, dal momento che, con moltissime probabilità, le squadre di Premier League che si qualificheranno alla prossima Champions saranno cinque, perciò la partita di oggi assume ancora più importanza. Inoltre, non si può non tener conto del Bournemouth, settimo con 40 punti conquistati finora, che tallona sia i citizens che i Magpies e che potrebbe approfittare di questo scontro diretto per portarsi in quinta posizione in solitaria. I rossoneri, infatti, affronteranno alla stessa ora il Southampton, ultima in classifica con soli 9 punti. Se sabato scorso gli uomini di Guardiola hanno superato il Leyton Orient in FA Cup, lo scorso 2 febbraio è arrivata una pesantissima sconfitta per 5-1 contro l'Arsenal, che ha messo a nudo ancora una volta tutte le difficoltà dei citizens in questa stagione. Inoltre, Guardiola e i suoi potrebbero essere distratti dal ritorno dei playoff di Champions contro il Real Madrid, che si disputerà mercoledì 19 febbraio al Bernabeu. Anche nella Coppa dalle grandi orecchie i citizens hanno trovato una pesante sconfitta tra le mura amiche, che rischia di compromettere definitivamente il loro percorso europeo. Guardiola, quindi, deve essere bravo a centellinare le forze e a motivare la sua squadra, e una vittoria nella gara di oggi sarebbe fondamentale. Anche il Newcastle è reduce da un ko in campionato: sabato 1° febbraio, infatti, i bianconeri sono stati fermati dal Fulham in casa, mentre in FA Cup è arrivata la vittoria per 3-2 contro il Birmingham grazie al guizzo di Willock all'82'. Per la squadra di Howe questa contro gli Sky blues è l'inizio di un tour de force, che li vedrà impegnati domenica 23 contro il Nottingham Forest e mercoledì 26 contro il Liverpool.

Le probabili formazioni di Manchester City – Newcastle

Manchester City (4-3-3): Ederson; Matheus Nunes, Stones, Aké, Gvardiol; Nico Gonzalez, Kovacic, Bernardo Silva; Foden, Haaland, Marmoush. All. Guardiola. Newcastle (4-3-3): Dubravka; Livramento, Schar, Krafth, Hall; Tonali, Guimaraes, Willock; Murphy, Isak, Gordon. All. Howe.

Dove vedere Manchester City – Newcastle in tv e in streaming

La sfida tra Manchester City e Newcastle sarà visibile sabato 15 febbraio dalle ore 16 su Sky al canale Sky Sport Uno (201), mentre in streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW