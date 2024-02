Mls al via, si apre la stagione calcistica negli Stati Uniti: Messi a caccia del titolo

New York 21 febbraio 2024 – Ready, set: go! Questa notte a partire dalle ore 2 della nottata italiana, si leva il sipario sulla nuova stagione di Major League Soccer, il massimo campionato statunitense, che comprende però anche tre franchigie canadesi. Ad aprire le danze sarà l'Inter Miami, guidata in tribuna dal presidente David Beckham e in campo dal genio di Leo Messi, i quali affronteranno il Real Salt Lake, squadra priva di particolari campioni, ma che lo scorso anno si guadagnò lo stesso un posto di zona playoff. La formazione da battere è il Columbus Crew, formazione dell'omonima città dell'Ohio, guidata in panchina da dal francese Wilfried Nancy e che in campo può vantare il talento del Cucho Hernandez e dall'ex Fenerbahçe Diego Rossi.

Parteciperanno alla competizione 29 squadre, in attesa della nuova espansione del campionato il prossimo anno, quando verrà inaugurata una nuova franchigia a San Diego che farà parte della competizione. Al momento però restano dispari le formazioni e sono divise nelle due conference, quella occidentale e quella orientale, con rispettivamente 15 e 14 squadre. Il campionato ricalca per sommi capi tutte le competizioni nordamericane, la prima parte si svolgerà da adesso fino al 19 ottobre il "Decision Day", ed è considerata la stagione regolare della Mls, a cui poi seguiranno i Playoff per decidere i vincitori della Mls Cup.

Le formazioni giocheranno 34 partite, perfettamente divise tra match in casa e sfide in trasferta. Le squadre affronteranno in una doppia sfida tra casa e trasferta tutte le squadre della propria conference, cui si aggiungeranno per le formazione della divisione Est 6 partite contro squadre del gruppo dell'Ovest, per le formazioni occidentali invece saranno dalle sei alle sette le sfide con le squadre orientali, da aggiungere a una terza sfida contro le squadre della propria confederazione. La franchigia che totalizza il maggior numero di punti durante la stagione regolare, viene premiata con il Supporters' Shield e si qualifica direttamente alla CONCACAF Champions League. Ai playoff si qualificheranno le prime sette franchigie, più la vincente del preliminare tra chi è arravata ottava e nona. Le due conference seguirà il proprio percorso separatamente dall'altra con sfide a eliminazione diretta, fino a quando le vincenti delle due divisioni si affronteranno nella finale che assegna il titolo.

Le squadre della competizione

Di seguito la lista delle formazioni che parteciperanno a questa edizione della MLS e i rispettivi allenatori.

WESTERN CONFERENCE

Austin FC (Josh Wolff)

Colorado Rapids (Chris Armas)

Dallas FC (Nico Estévez)

Houston Dynamo (Ben Olsen)

Los Angeles FC (Steve Cherundolo)

Los Angeles Galaxy (Greg Vanney)

Minnesota United (Cameron Knowles)

Portland Timbers (Phil Neville)

Real Salt Lake (Pablo Mastroeni)

San Jose Earthquakes (Luchi Gonzalez)

Seattle Sounders (Brian Schmetzer)

Sporting Kansas City (Peter Vermes)

St. Louis City (Bradley Carnell)

Vancouver Whitecaps (Vanni Sartini)

EASTERN CONFERENCE

Atlanta United (Gonzalo Pineda)

Charlotte FC (Dean Smith)

Chicago Fire (Frank Klopas)

Cincinnati (Pat Noonan)

Columbus Crew Chris Armas

DC United (Troy Lesesne)

Inter Miami (Gerardo Martino)

Montreal CF (Laurent Courtois)

Nashville SC (Gary Smith)

New England Revolution (Caleb Porter)

New York City FC (Nick Cushing)

New York Red Bulls (Sandro Schwarz)

Orlando City (Oscar Pareja)

Philadelphia Union (Jim Curtin)

Toronto FC (John Herdman)

Anche quest'anno non mancheranno giocatori dal talento eccezionale nella competizione. L'ultimo in ordine cronologico a raggiungere il campionato statunitense dalla Serie A è stato Luis Muriel, atterrato a Orlando, dove giocò Kaka, direttamente da Bergamo. Non solo lui, l'Inter Miami ricalca in parte l'ultimo Barça capace di vincere la Champions League, affiancando a Lionel Messi anche Luis Suarez, Sergio Busquets e Jordi Alba. Non si possono dimenticare anche gli azzurri Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi a Toronto, l'ex Lipsia Emil Forsberg con i NY Red Bulls e lo svizzero, tra le altre ex Inter e Bayern Monaco, Xheridan Shaqiri, ancora leader carismatico della Nazionale elvetica.

Questi campioni sono affiancati da giovani di talenti, spesso a caccia della stagione giusta che potrebbe permettere loro di volare dall'altra parte dell'Atlantico. Uno degli ultimi a compiere questa traversata è stato il Taty Castellanos, ex New York City prima del prestito a Girona e oggi giocatore della Lazio e chissà che i prossimi non possano essere Thiago Almada (Atlanta United), Facundo Torres (Orlando City) o Talles Magno (New York City). Giocatori dal grande potenziale e dalle qualità eccelse, che rendono la Major League Soccer uno show che vale la pena di essere seguito.

Non solo però potenziali talenti internazionali pronti a fare il grande salto, ma anche molte delle stelle della Nazionale a stelle e strisce, sempre più competitiva a livello internazionale. Nello scorso Mondiale di Qatar la formazione guidata dal CT Gregg Berhalter ha strappato un posto tra le prime 16, venendo eliminata dai Paesi Bassi, dopo aver superato il Gruppo B al secondo posto, alle spalle dell'Inghilterra, eliminando Iran e Galles. Molte delle stelle della squadra militano già in Europa, diversi anche in Serie A, come Pulisic, Musah, McKennie e Weah, ma la spina dorsale della formazione resta la lega domestica. I difensori Robinson, Zimmerman e Miazga, i centrocampisti Roldan e Cremaschi e gli attaccanti Ferreira e Vazquez, sono solo alcuni degli statunitensi da tenere d'occhio in questa stagione e papabili protagonisti con la maglia della propria Nazionale nell'immediato futuro. Il tutto senza dimenticare che il prossimo Mondiale sarà ospitato proprio dagli States, il che metterà proprio in vetrina la squadra a stelle e strisce.

Dove vedere questa stagione di Major League Soccer

In Italia la competizione sarà trasmessa in esclusiva su Apple Tv Plus. Il servizio di streaming dell'azienda fondata da Steve Jobs offre ai suoi abbonati il "MLS Season Pass", che permetterà di vedere tutte le partite della massima lega noradamericana di calcio. È possibile abbonarsi a MLS Season Pass nell’app Apple TV a € 14,99 al mese durante la stagione o € 99 per l’intera stagione, mentre chi ha un abbonamento a Apple TV+ può iscriversi a un prezzo speciale di € 12,99 al mese o a € 79 per l’intera stagione. Un abbonamento a MLS Season Pass è incluso con i biglietti per la stagione completa. I contenuti non sono ancora disponibili con commento in italiano, ma permetteranno la visione con cronaca in inglese, francese e spagnolo con l'opzione per i sottotitoli.