Muller saluta il Bayern dopo 25 anni, l’addio a fine stagione: cosa farà il capitano

Roma, 1 aprile 2025 – La storia d'amore tra Thomas Muller e il Bayern Monaco è giunta ai titoli di coda: il contratto del numero 25 non verrà rinnovato, perciò al termine della stagione non sarà più un giocatore del Bayern. Muller (che compirà 36 anni il prossimo 13 settembre) è un prodotto del vivaio dei bavaresi, e veste la maglia del Bayern dal 2000. Dopo otto anni nel settore giovanile e due stagioni nel Bayern II, il giocatore tedesco è passato in prima squadra, con la quale ha scritto la storia del calcio tedesco. In 17 stagioni ha collezionato ben 742 presenze, 247 gol e 273 assist, oltre che uno svariato numero di trofei. Con la maglia del Bayern Monaco, Muller ha conquistato 12 campionati tedeschi, 6 Coppe di Germania, 8 Supercoppe di Germania, 2 Champions League, 2 Supercoppe UEFA e due Mondiali per club. Muller è anche il giocatore con più presenze nella storia del Bayern Monaco, davanti a Sepp Maier, Kahn, Gerd Muller e Beckenbauer. Tuttavia, la sua carriera con la maglia del Bayern Monaco è arrivata al capolinea, e il futuro è ancora tutto da scrivere. La 2024-25 non è la miglior stagione che il numero 25 sta vivendo: finora, Muller ha giocato 35 presenze, ma solo 12 dal primo minuto, e ha messo a segno 5 gol e 5 assist. Sulla situazione del giocatore si sono espresse diverse figure di spicco, tra le quali Van Gaal e Uli Hoeness, il presidente onorario del Bayern Monaco. Il mister olandese ha detto che Muller, essendo una leggenda del club, merita un grande saluto ai compagni e al pubblico, sia che decida di ritirarsi che in caso di passaggio ad un'altra squadra. Hoeness, invece, ha consigliato al giocatore di appendere gli scarpini al chiodo.

Al termine della stagione manca ancora qualche mese, con il Bayern che è in corsa sia per la vittoria della Bundesliga che in Champions League, dove agli ottavi affronterà l'Inter, ma per Muller queste saranno settimane importanti anche per quanto riguarda il suo futuro. Al giocatore le offerte non mancano, soprattutto dagli Stati Uniti, ma il numero 25 dovrà valutare se continuare ancora a giocare o appendere definitivamente gli scarpini al chiodo. Ci sarebbe poi un'altra possibilità, legata proprio all'addio al calcio giocato, ossia ricoprire un ruolo dirigenziale al Bayern Monaco, come fatto da altre leggende del club come lo stesso Hoeness, oppure Rumenigge, Beckenbauer e Kahn, ma soltanto nelle prossime settimane si saprà di più sul suo futuro, se dentro o fuori dal rettangolo di gioco.