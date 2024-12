Chi è Ezio Simonelli, nuovo presidente della Lega Serie A

Roma, 20 dicembre 2024 – L’attesa fumata bianca è arrivata: Ezio Maria Simonelli è il nuovo presidente della Lega Calcio Serie A e succede a Lorenzo Casini, il quale aveva formalmente deciso di non ricandidarsi ai vertici del consorzio del club della massima serie calcistica. L’Elezione di Simonelli è arrivata alla seconda tornata eklettorale, nella quale ha ricevuto 14 voti – uno in più dei 13 ricevuti alla prima votazione dello scorso 9 dicembre – con sole sei schede bianche. Un numero da record, visto che i suoi predecessori Dal Pino e Casini ne avevano ricevuti rispettivamente 12 e 11.

Per Simonelli, nato a Macerata nel 1958, si tratta di un ritorno sullo scranno più importante della Lega Calcio Serie A, dove si era già seduto nel 2017 da reggente ad interim dopo l’addio di Maurizio Beretta. Tre anni fa, invece, il dirigente marchigiano aveva tentato la scalata alla Serie B venendo sconfitto da Mauro Balata. Questa volta, Ezio Simonelli entrerà in Lega Calcio dalla porta principale, forte di un fronte di sostenitori che sarebbe capeggiato, tra le altre, da big come Milan, Roma, Atalanta. Nel fronte d’opposizione, invece, ci sarebbero Lazio e Napoli, con il Torino di Urbano Cairo che nella prima tornata elettorale avrebbe giocato un ruolo chiave per la non elezione di Simonelli, il quale di fatto non aveva di fronte a sé una vera e propria concorrenza ufficiale, visto che l’ex presidente Casini si è come detto sfilato dalla corsa a un nuovo mandato e Luca Cordero di Montezemolo non sembrava essere un nome concreto, come fatto capire dallo stesso ex dirigente della Ferrari, il quale era stato più che altro caldeggiato da altri per cercare di smuovere le acque.

Chi è Ezio Maria Simonelli

Come detto, Ezio Maria Simonelli è nato nel 1958 a Macerata e si è laureato nel 1980 in Economia e Commercio all’Università di Perugia. Di professione dottore commercialista e revisore contabile, Simonelli è stato il commercialista dell’ex premier Silvio Berlusconi, vanta una grande amicizia con Adriano Galliani, che ha caldeggiato la sua elezione in Lega, ed è presidente del Collegio sindacale di Sisal Group S.p.A. e di Mediaset Italia S.p.A., Sindaco effettivo di Recordati S.p.A. e F2i Sgr oltre che essere dal 2018 sindaco effettivo di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Cariche che, a meno di sorprese, lascerà già nelle prossime ore per evitare conflitti di interesse con la nuova carica in Lega Calcio Serie A: “Si è tenuta oggi la seconda Assemblea elettiva degli organi della Lega Serie A, che si è espressa con 14 voti raggiungendo il quorum previsto a favore del dottor Ezio Simonelli alla carica di Presidente. Nei prossimi giorni saranno verificati i requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto. Per tutte le altre cariche è stata effettuata una votazione, senza pervenire in alcuna al quorum previsto dallo Statuto in seconda convocazione. Per queste cariche è stata convocata una nuova assemblea il prossimo 10 gennaio” si legge nel comunicato diffuso dopo l’elezione dalla Lega Calcio Serie A.