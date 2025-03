Il pm IN APPELLO. "Blatter e Platini truffarono la Fifa»

Il pubblico ministero nell’appello del processo a carico dell’ex presidente della Fifa Joseph Blatter e dell’ex presidente dell’Uefa Michel Platini ha chiesto una pena di un anno e otto mesi con la condizionale a carico dei due ex dirigenti del calcio internazionale. L’accusa a loro carico rimane la stessa, ovvero che la Fifa, federazione internazionale del calcio, sarebbe stata truffata per una somma di due milioni di franchi svizzeri (circa 2 milioni e 125mila euro).

Per tre ore, davanti alla Corte d’appello straordinaria del Tribunale penale federale riunita a Muttenz, il procuratore Thomas Hildbrand ha portato avanti le proprie tesi ribadendo che la Fifa non aveva previsto alcun compenso per i presunti servizi di consulenza forniti all’organizzazione del calcio mondiale da Platini. Blatter e l’ex fuoriclasse della Francia e della Juve sostengono invece che proprio la consulenza è alla base del versamento nel 2011 di due milioni di franchi all’ex campione. Il Tribunale penale federale (Tpf) di Bellinzona, "in dubio pro reo", aveva assolto Blatter e Platini.