Il turno. Il Sassuolo mette ko l’inseguitrice Pisa. E oggi le ultime sfide

Ventottesima giornata in Serie B che si chiude oggi con le ultime quattro gare. Ieri la gara di cartello con il confronto tra la capolista Sassuolo e il Pisa, prima inseguitrice: il match è finito sull’1-0, rimasto inchiodato così dal 23’ del primo tempo dopo il gol di Luca Moro. Ecco il programma completo del turno in corso in questo fine settimana.

RISULTATI: Sudtirol-Spezia 1-1 (g. ven.), Carrarese-Cremonese 2-2, Cesena-Salernitana 2-0, Frosinone-Mantova 2-1, Juve Stabia-Cittadella 0-1, Sassuolo-Pisa 1-0. Oggi ore 15 Catanzaro-Reggiana, Modena-Cosenza, Palermo-Brescia, ore 17,15 Bari-Sampdoria. CLASSIFICA: Sassuolo 65; Pisa 57; Spezia 51; Catanzaro, Cremonese 42; Cesena 40; Juve Stabia 39; Bari 37; Palermo 35; Modena 34; Cittadella 33; Carrarese 32; Brescia, Reggiana, Sudtirol 30; Sampdoria, Mantova 29; Frosinone 27; Salernitana 26; Cosenza 21.R.S.