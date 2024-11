Lazio-Cagliari: Baroni vuole volare ancora, i sardi per il colpaccio, formazioni e orari

Roma 3 novembre 2024 - Vincere per continuare a sognare o per godersi un po' di respiro in un campionato che di fiato questa settimana ne ha lasciato davvero poco. Nella giornata di domani, lunedì 4 novembre 2024, si giocheranno gli ultimi posticipi di questo weekend lungo di Serie A a terminare una settimana di calcio dove il campionato italiano si è giocato anche il turno infrasettimanale, con Lazio e Cagliari a darsi battaglia in quel dello stadio Olimpico, con calcio d'inizio fissato alle ore 20:45.

La Lazio è senza dubbio tra le formazioni più in forma del campionato, per Marco Baroni e i suoi ragazzi le nude statistiche parlano persino più chiaro delle prestazioni, per altro sempre convincenti anche queste ultime. I biancocelesti hanno infatti collezionato la bellezza di sette vittorie nelle ultime otto partite tra campionato ed Europa League, mostrando sempre un gioco propositivo e in certi tratti pure dominante nei confronti della rivale di turno. L'unico risultato negativo è stato quel ko contro la Juventus che brucia non tanto per il risultato in sé, ampiamente pronosticabile, ma per l'espulsione di Romagnoli a metà primo tempo che ha viziato tutto il resto dell'incontro. In questo momento l'unico nemico della Lazio sembra essere se stessa: perché in momenti di così grande forma, spesso è l'autocompiacimento a minare la continuità di rendimento di squadre così lanciate. Non sottovalutare l'avversario sarà cruciale, pensando solo al match dell'Olimpico e dimenticando il big match di Europa League all'orizzonte, giovedì contro il Porto.

Il Cagliari da parte sua invece non ha atri obiettivi o competizioni da dover onorare. Al contrario l'obiettivo dei sardi è mantenere a tutti i costi il massimo campionato italiano, per questo ogni punto è importante e ottenere risultati positivi contro squadre decisamente più quotate, come i biancocelesti, possono fare la differenza tra la salvezza o meno. La squadra di Davide Nicola fin qui ha giocato un calcio aggressivo e tutt'altro che negativo, ma i risultati hanno latitato. La classifica nonostante questo al momento sorride ai rossoblù, ma la zona retrocessione è molto vicina e fa terribilmente paura, per questo la sana disperazione può essere una chiave per la formazione isolana. Il gioco del tecnico è però risultato molto dispendioso in termini sia fisici, sia mentali e forse questo ha limitato un po' la durata alla lunga le possibilità della squadra. Per questo nella settimana del turno infrasettimanale, dove tutti sono costretti a gestire tre sfide nello spazio di sette giorni, chissà se il Cagliari pagherà dazio nella sfida dell'Olimpico.

La designazione arbitrale dell'11ª giornata di Serie A Enilive ha assegnato la direzione della gara Lazio-Cagliari al signor Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Garzelli: Zufferli sarà il IV ufficiale mentre Meraviglia e Fabbri sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. Si tratterà del settimo incrocio tra Ayroldi e i biancocelesti: tre vittorie e altrettanti pareggi nei precedenti tra le parti, con una vittoria arrivata in questa stagione, nella sfida casalinga contro l'Empoli (2-1). Quattro invece le sfide con il Cagliari dirette dal fischietto pugliese, con un bilancio di tre vittorie e un pari. Per il direttore di gara si tratterà della sesta direzione stagionale, la quinta in Serie A, a cui aggiunge anche una direzione in Serie B.

Probabili formazioni

Baroni va a caccia della vittoria numero otto nelle ultime nove e per farlo non cambia la ricetta del successo della sua Lazio. Davanti a Provedel ci saranno Gila e Romagnoli a comporre la coppia centrale. Lazzari pronto sulla fascia di destra, mentre a sinistra, a causa dell'espulsione patita contro il Como allo stadio Sinigaglia, Nuno Tavares dovrà restare in tribuna, mentre in campo ci sarà Pellegrini. In mediana Rovella e Guendouzi detteranno i tempi di gioco dei biancocelesti. In trequarti non ce la fa ancora Zaccagni, al suo posto pronto Noslin a sinistra, con Isaksen sul lato opposto, mentre Dia agirà al centro. In avanti invece non si tocca la freschezza tecnica del Taty Castellanos.

Nicola sogna lo sgambetto alla Lazio, per cancellare le ultime due sconfitte consecutive e per farlo punterà su Piccoli come unico terminale offensivo. L'attaccante ex Lecce sarà supportato dalla frizzantezza di Gaetano, insieme alla tecnica e visione di gioco di Viola. In mediana Marin e Adopo comporranno il muscolare duo che dovrà fare da filtro alla manovra biancoceleste, mentre sulle fasce gli daranno supporto Zortea e Augello. In difesa invece la scelta per la linea a tre uomini davanti a Scuffet è composta da Zappa, Mina e Luperto.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Noslin; Castellanos. All. Marco Baroni.

Cagliari (3-4-2-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Marin, Augello; Gaetano, Viola; Piccoli. All. Davide Nicola.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Cagliari dello stadio Olimpico, valevole per l'undicesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di lunedì 4 novembre 2024. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Daniele Barone e Fernando Orsi. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Dario Mastroianni e Valon Behrami.