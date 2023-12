Lazio, Guendouzi: "Voglio vincere coppe con questa squadra, con Sarri crescerò ancora"

Roma 28 dicembre 2023 - Mancano meno di 24 ore alla sfida dell'Olimpico contro il Frosinone e in questa viglia dell'ultima sfida di 2023, la penultima del girone di andata di questo campionato. Una sfida in cui i tre punti darebbero un'importante iniezione di fiducia, permettendo ai biancocelesti di mettere sotto pressione le formazioni più avanti in classifica, poco prima del giro di boa stagionale. Oggi Maurizio Sarri non ha tenuto una conferenza stampa per presentare la sfida, ma nonostante il silenzio del tecnico laziale, ci ha pensato il centrocampista Mattéo Guendouzi a concedere il proprio punto di vista in questo derby regionale contro i ciociari. Ecco le parole rilasciate dall'ex Marsiglia e Arsenal ai canali ufficiali del club capitolino.

Arriva il Frosinone per l'ultima gara dell'anno, quanto sono pesanti i punti in palio? "Le vittorie per la Lazio sono sempre importanti perché siamo un grande club e lavoriamo giornalmente per raggiungere i nostri obiettivi. Per questo abbiamo l'obbligo di vincere più partite possibili durante la stagione, compresa quella contro il Frosinone".

Hai già segnato due gol finora, è a meno tre dal suo record: lavorando con Sarri sente di poterlo battere? "Sì, sento di poterne realizzare di più. Oltre ai due gol segnati finora, ho avuto anche altre occasioni per colpire. Devo migliorare sotto questo aspetto ma sono sicuro che continuando a lavorare con un grande allenatore come Sarri avrò la possibilità di crescere ancora".

Il 2023 è stato un anno molto intenso per te, qual è il bilancio? "Sono molto contento dell'anno che sta per finire. Per il futuro voglio ottenere grandi risultati con la Lazio e conquistare tanti trofei con questa maglia. Lavorerò sodo per aiutare il club a raggiungere tutti i traguardi".

Sarri porterà Casale in panchina, Castellanos titolare, ma Anderson provato da falso nueve

Sarà una squadra ricca di assenze, quella che Maurizio Sarri porterà con sé nella sfida con il Frosinone. Nel match contro l'Empoli il tecnico toscano ha perso Luis Alberto e Immobile per problemi fisici, che terranno fuori entrambi per circa un mese. L'allenatore biancoceleste con ogni probabilità andrà sul sicuro, sostituendo i due principali assenti con i loro omologhi, ovvero Kamada e Castellanos. Il tecnico non si è risparmiato dal provare qualche soluzione creativa, schierando nella rifinitura a Formello Felipe Anderson come falso nueve, nell'attacco privo di Immobile. Nel caso, leggermente improbabile, in cui l'argentino non dovesse ottenere il ruolo da titolare, Isaksen andrà a destra al posto del brasiliano, schierato nella zona centrale del campo.

Senza Luis Alberto, Kamada ha la chance di allontanare le voci di mercato, prima di partire per la Coppa d'Asia con la maglia della propria Nazionale. Il ct nipponico Hajime Moriyasu non ha ancora comunicato le proprie convocazioni, ma è difficile pensare che possa privarsi di una delle punte di diamante della propria selezione, nonostante l'avvio di stagione incerto con la maglia biancoceleste. In difesa Romangoli non ce la fa, mentre Casale ha partecipato a questa sessione di allenamento e strapperà una convocazione, anche se lascerà il campo a favore di Gila e Patric. La squalifica di Lazzari apre nuovamente le porte del campo a Pellegrini, con Marusic che verrà spostato a destra, in panchina invece Hysaj. Potrebbero infine strappare una convocazione i Primavera Ruggeri, Sardo e Saná Fernandes, tutti e tre oggi aggregati alla prima squadra.