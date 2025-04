Lucchese presenta istanza di fallimento: 44 giorni per evitare la retrocessione

A Lucca la pazienza è finita. Dopo che i bonifici riguardanti il trimestre arretrato sono stati più volte promessi dalla società di Benedetto Mancini ma non sono mai arrivati, i giocatori della Lucchese nella giornata di ieri ha formalmente presentato l’istanza di fallimento al Tribunale di Lucca. L’idea partita giovedì 10 aprile dal sindaco revisore dei conti Liban Varetti è stata sposata anche dal gruppo squadra. Giovedì il patron si sarebbe dovuto presentare in conferenza stampa e i bonifici sarebbero dovuti arrivare sui conti dei dipendenti. Entro quarantaquattro giorni servirà dunque trovare un acquirente per scongiurare la ripartenza dal campionato di Eccellenza ed evitare una sentenza che potrebbe decretare il quarto fallimento in diciassette anni del club rossonero. Nell’ attesa di nuovi compratori la squadra ha però ribadito la volontà di voler portare a termine il campionato, così da conquistarsi la salvezza sul campo. Se questo obiettivo dovesse essere portato a termine dai ragazzi di mister Gorgone ma la Lucchese dovesse comunque fallire, sarebbe l’Inter Under 23 ad ereditarne il posto. Per i toscani sarà una settimana chiave quella che si aprirà con il match contro la Vis. Infatti entro mercoledì 16 aprile dovranno essere versati sui conti dei dipendenti ben quattro mensilità (riguardanti il periodo tra novembre e febbraio) al fine di evitare una penalità di dodici punti da scontare nella prossima stagione. I ragazzi di colui che fu per anni il vice di Stellone, ovvero Giorgio Gorgone (9 anni insieme tra Frosinone, Bari, Palermo, Ascoli e Arezzo), proveranno almeno per novanta minuti a mettersi alle spalle le vicende extracampo. Se il mediano Marco Ballarini resta in dubbio per la gara contro i pesaresi, il rientro certo è quello di Riccardo Melgrati tra i pali. Se il classe 94, squalificato nel derby perso contro il Pontedera, rientrerà dal primo minuto lo stesso discorso non lo so può fare per il centrocampista Giorgio Tumbarello e per il trequartista Edoardo Saporiti. Tuttavia se il primo è ancora alle prese con l’infortunio al legamento collaterale, Saporiti (sette gol e dieci assist in stagione) sta proseguendo il suo recupero dall’infortunio alla spalla e proprio come nella scorsa giornata dovrebbe partire dalla panchina.

Primavera 3. Oggi gara di andata dello spareggio playout tra Torres e Vis Pesaro a Sassari (ore 15), ritorno il 19 aprile a Pesaro.

Lorenzo Mazzanti