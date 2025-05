Il Mantova a Salerno per non vanificare una stagione

Mancano solo tre partite alla conclusione e basta dare una rapida occhiata ai freddi numeri della classifica di serie B per rendersi conto dell’importanza fondamentale della trasferta del Mantova in casa della Salernitana.

Un duello diretto che rappresenta la classica sfida che può valere un’intera stagione e che nessuna delle due contendenti può permettersi di sbagliare. I campani, che sono attualmente staccati quattro lunghezze dai biancorossi, sono obbligati a dare tutto per vincere, anche perché in questo momento sono sospesi tra la retrocessione diretta e i playout. Una vera e propria ultima spiaggia per la formazione dell’esperto Marino che, però, i virgiliani devono assolutamente vanificare per non correre il rischio di esporsi a 180’ finale più che infuocati. La compagine di mister Possanzini, al contrario, pur in un ambiente estremamente “caldo” come l’Arechi (che spesso si trasforma nell’uomo in più dei granata), deve sfruttare lo slancio trasmesso dalla bella vittoria con il Cesena e dai tre punti conquistati che consentono alla matricola biancorossa di rimanere a +2 sulle posizioni a rischio di una classifica che resta quanto mai corta.

Dopo le preoccupazioni dei giorni scorsi, tra l’altro, Possanzini in casa della Salernitana potrà avere nuovamente a disposizione Brignani e Bani, che con i romagnoli hanno scontato il turno di squalifica inflitto dal giudice sportivo. “Dobbiamo dimenticare tutto e pensare alla sfida con la Salernitana – è la presentazione di mister Possanzini – Abbiamo vinto una gara molto importante con carattere e personalità. Nonostante l’importanza della posta in palio, abbiamo sempre cercato di ottenere la vittoria con la nostra idea di gioco. Con il Cesena c’è stato il primo caldo della stagione, ma siamo ugualmente riusciti a coprire tutto il campo. Dovremo riuscire a ripeterci a Salerno, giocando con coraggio in uno stadio molto caloroso, pensando a fare quello che sappiamo e credendo nelle nostre idee”.

La seconda partita nel giro di pochi giorni e le fatiche del momento potrebbero indurre l’allenatore virgiliano a qualche variazione nella formazione, anche se il 4-2-3-1 sembra essere tornato ormai il solido canovaccio delle fortune di un Mantova che, come sta ricordando più volte lo stesso ex attaccante, in questo momento può essere artefice del suo futuro. La voglia di fare gioco e la fiducia nello spirito che ha condotto la compagine biancorossa fino a questo punto possono fare la differenza in questo autentico spareggio-salvezza, trasmettendo ai virgiliani la forza per “disarmare” una Salernitana che si appresta a scendere in campo con il coltello tra i denti, con la determinazione di chi è consapevole di giocarsi tutto in 90’.

Probabili formazioni

Salernitana (4-2-3-1): Christensen; Stojanovic, Ferrari, Lochoshvili, Ghiglione; Zuccon, Amatucci; Soriano, Verde, Cerri, Tongya. All: Marino. Mantova (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Brignani, Cella, Bani; Trimboli, Burrai; Galuppini, Mancuso, Fiori; Mensah. All: Possanzini.

La partita si giocherà domenica 4 maggio alle ore 15 allo Stadio Arechi di Salerno e sarà visibile su Dazn e LaB Channel