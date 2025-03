Davide Caliaro, responsabile del settore. "Un grande segnale dalla società»

All’inaugurazione della ‘Casa Gialloblù’, la foresteria che ospiterà venticinque giovani calciatori del Modena, non poteva mancare Davide Caliaro, da questa stagione responsabile del settore giovanile della società canarina, dal cui volto traspare grande soddisfazione. "È vero, la soddisfazione è veramente tanta. Da parte della società è un grande segnale, sappiamo benissimo quanto è difficile oggi trovare chi investe nel calcio dei grandi, figuriamoci in quello giovanile. Un segnale quindi di grande ottimismo, di speranza, di voglia di lavorare con i ragazzi e farlo in un ambiente idoneo, Una casa gialloblu che diventa la casa del club e anche della città".

Caliaro poi descrive la struttura: "I posti letto totali sono venticinque, e avremo h24 due tutor che avranno due stanze dedicate. C’è una cucina interna e i pasti, soprattutto colazione e cena, verranno preparati qui e c’è un’area comune che può fungere sia da momento aggregativo, come ad esempio vedere delle partite in televisione tutti assieme. Nelle varie stanze abbiamo poi delle scrivanie dove i ragazzi possano anche trovare il momento per studiare". Presente all’inaugurazione anche il presidente della Lega di Serie B Paolo Bedin, per la prima volta in visita alla società canarina: "Intanto è stato per me un grande piacere l’invito del presidente Rivetti. La mia presenza è comunque oggi doverosa, perchè viene presentato un progetto che esula la parte tecnico sportiva ma va verso la progettualità e la socialità. Ho fatto i complimenti alla proprietà perchè investire in un convitto, in un centro sportivo e in altre attività che riguardano la città, il territorio e la comunità vuol avere una visione a medio e lungo termine ed anche di grande sensibilità verso gli aspetti sociali. Una squadra di calcio ha anche un grande impatto sociale, la presenza della Lega oggi è stata assolutamente doverosa, vorrei fare ancora una volta i complimenti alla proprietà".

a.b.