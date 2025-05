Modena Calcio: bilancio positivo per il settore giovanile e successi ai Grassroots Awards

Fine anno è tempo di bilanci. Così anche in casa Modena, nella giornata di ieri, allo stadio Braglia si è tenuto quello sulla cantera canarina. Presenti il responsabile organizzativo Andrea Mezzapelle, il responsabile dell’Attività di base Roby Malverti e il responsabile del settore giovanile, Davide Caliaro. Sono stati illustrati i numeri che hanno portato alla conclusione una stagione encomiabile: ben 12 le convocazioni in nazionale, come per esempio quella di Andrea Maran, ora agli Europei Under 17. Il Settore Giovanile è il serbatoio per la prima squadra, infatti, mister Mandelli ha convocato in Serie B tre calciatori provenienti dal vivaio.

Territorio è la parola chiave del lavoro svolto. Alla base c’è il rapporto con le società affiliate nel progetto ’Canarini si cresce’. Il settore giovanile del Modena si concentra molto sul sociale, con la squadra Arcobaleno e Canarini Liberi, quest’ultima in collaborazione con Gulliver. Qui i ragazzi con disabilità cognitiva possono giocare liberamente a calcio. Il Modena ha raggiunto importanti risultati come la vittoria ai Grassroots Awards Figc 2023/2024 con il progetto nominato ’Salute e Performance’, incentrato sulla crescita del calciatore fuori dal campo, questo è in lizza per importanti riconoscimenti Uefa. L’ottimo operato del Modena con i giovani ha portato la Figc a organizzare con la società canarina eventi speciali come una giornata del Corso da Responsabile del Settore Giovanile, la certificazione di Scuola Calcio di 3º Livello e il Corso Goalkeeper A. "Il bilancio della stagione – così Caliaro – è positivo. La società sta investendo tanto. Quest’anno abbiamo inaugurato il convitto. Importantissima è l’assoluta sinergia tra settore giovanile e prima squadra". Ecco Malverti: "Abbiamo scelto di lavorare puntando più sulla qualità che sulla quantità. Basilare è il rapporto con le società affiliate".

Filippo Mattioli