Modena calcio: casting per il nuovo portiere, quattro nomi in lizza

Si conta cominciando dal numero uno, ed anche il mercato del Modena comincerà da lì. Da qualche giorno si rincorrono voci che vogliono i gialli alla ricerca di un portiere. Radiomercato al momento parla di un casting di quattro nomi, tutti uomini d’esperienza: Boris Radunovic, Luca Lezzerini, Leandro Chichizola e Marco Silvestri. La figura più sfumata appare quella di Radunovic, quest’anno a Bari ma di proprietà del Cagliari: i rapporti del Modena con la società rossoblù sono molto buoni (vedi le acquisizioni lo scorso anno di Di Pardo e Idrissi) e quello del 29enne serbo è un nome da tenere comunque in considerazione. Luca Lezzerini, 30 anni, è reduce da una stagione individualmente positiva a Brescia e con il fallimento delle rondinelle da fine stagione sarà svincolato: un fattore da tenere in considerazione. Il terzo nome è quello dell’argentino Leandro Chichizola: 35enne, portiere di grande esperienza, è ben conosciuto da Catellani (una decina di anni fa furono compagni di squadra allo Spezia) e ha recentemente rinnovato con i bianconeri, ma al momento sarebbe il terzo nelle gerarchie di D’Angelo dopo Mascardi e Sarr ed è nella lista dei partenti. Il quarto nome sarebbe un ritorno: Marco Silvestri, classe 1991, ormai svincolato, già a Modena nel settore giovanile ma, soprattutto, portiere ben conosciuto da Sottil, che lo ha avuto a Udine (dove era titolare in A) e, recentemente, anche alla Samp.

Fin qui tutto chiaro, quanto meno sull’intenzione della società gialloblù di rinforzare il reparto. La domanda che sorge spontanea riguarda Riccardo Gagno, che ha ancora un anno di contratto. L’acquisizione di un portiere con le caratteristiche di un titolare potrebbe mettere in discussione a permanenza del guardiano di Montebelluna, da sei stagioni al Modena con quasi 200 presenze, a meno che non si punti su due estremi difensori forti da valutare nel corso della stagione. L’ipotesi appare però poco percorribile, soprattutto pensando all’alternanza di due anni fa tra lui e Seculin, con Gagno che rimase fuori a lungo prima di essere reintegrato dopo l’arrivo di Bisoli. Tutto dipenderà appunto dalle indicazioni che Andrea Sottil ha dato e darà alla direzione tecnica.

E, a proposito di calciatori che potrebbero essere richiesti dal neo mister, non sarebbe da escludere un possibile interesse per Luca Caligara, centrocampista 25enne che il Sassuolo ha prestato in gennaio alla Salernitana e che è stato alle dipendenze di Sottil ai tempi di Ascoli. La società amaranto avrebbe l’obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni che, pensiamo, verrebbero meno in caso di retrocessione dei campani al termine del playout[/EMPTYTAG] con la Sampdoria.