Modena conferma Sottil, molte panchine di Serie B ancora vacanti

Mentre per il Modena sembra non ci siano più dubbi e, almeno in pectore, Andrea Sottil può essere considerato il legittimo proprietario della panchina per la stagione entrante, le prossime avversarie che i gialloblù affronteranno in cadetteria non sembrano avere le idee troppo chiare, o almeno non ancora, considerando quante panchine, allo stato dell’arte, risultano ancora non occupate.

Le conferme. I tecnici confermati sono tutto sommato pochi: Raffaele Biancolino all’Avellino, Antonio Calabro alla Carrarese, Davide Possanzini al Mantova, Matteo Andreoletti al Padova, Davide Dionigi alla Reggiana, Luca D’Angelo allo Spezia (una vicenda che il Modena ha seguito attentamente, come noto) e Fabrizio Castori al Sudtirol. Sono 8 su 20, anzi su 19, considerando che la ventesima partecipante al prossimo torneo ancora non la conosciamo, ma comunque si tratta di meno della metà dei club. Posto che va verso la conferma anche Michele Mignani a Cesena (dove però c’è stato un cambio dirigenziale importante, con il ds Artico sollevato dall’incarico e di fatto sostituito dal nuovo dt Filippo Fusco) ma non vi è ancora stato alcun annuncio, e che anche il Pescara dovrebbe confermare Silvio Baldini, il resto è ancora quasi tutto da scoprire.

I nuovi. Va da sé che circa la metà delle panchine sarà occupata appunto da allenatori di nuova nomina nei rispettivi club. Oggi, però, c’è un solo club che ha annunciato e ufficializzato il cambio di guida tecnica: si tratta del Monza che, dopo la separazione con Alessandro Nesta, si è affidato all’ex gialloblù Paolo Bianco. In altri due casi, quelli di Palermo ed Empoli, gli accordi presi rispettivamente con Filippo Inzaghi e Guido Pagliuca sono il segreto di Pulcinella, perché in entrambi i casi è cosa fatta, ma si attendono alcuni giorni più che altro per questioni, diciamo così, di correttezza istituzionale (formalmente la stagione 2024/25, va ricordato, si chiuderà solamente il 30 giugno).

Sedi vacanti. Tralasciando il Modena, ora sono vacanti le panchine di Bari, Catanzaro, Frosinone, Juve Stabia, Venezia e Virtus Entella. A Bari l’obiettivo era Alessandro Nesta, che però pare avere declinato, e in ballo, stando a radiomercato, ci sarebbero i nomi di Caserta (in pole), Abate e Maran. Caserta ha lasciato il Catanzaro, che a propria volta viene dato per interessato a due nomi soprattutto, ovvero Alberto Aquilani e Ignazio abate. Situazione complessa anche a Frosinone, dopo l’addio di Bianco: i nomi che si fanno sono quelli di Giorgio Gorgone e Leandro Greco, anche lì si parla di Abate, anche se con meno vigore. La Juve Stabia punta a ottenere il sì di un altro ex Modena, Attilio Tesser, mentre a Venezia il ballottaggio sembra essere tra Giovanni Stroppa e Fabio Pecchia. Per finire la Virtus Entella: non ci sarà più Fabio Gallo, l’obiettivo pare il tecnico della Giana, Chiappella.

l.l.