Sassuolo supera Modena: Mandelli deluso nonostante la buona prestazione

D’accordo, questo Sassuolo è extra categoria come le grandi salite del Tour de France, ma la delusione di Mandelli al suo arrivo in sala stampa è discretamente palpabile. La squadra come atteggiamento ha avuto la verve giusta, punita da qualche errore individuale che con i neroverdi di quest’anno non puoi permetterti. "La palla persa di Palumbo sul primo gol loro ci poteva stare, quando rischi ci sta. Eravamo riuscita a rimediarla, ma Berardi è stato bravo a farci gol".

Si torna sugli errori individuali: "Mah, per la forza e la qualità dell’avversario. Alla fine non mi sembra che poi abbiamo concesso così tanto. A Palermo il Sassuolo, pur sotto di tre gol, aveva creato molto di più di stasera. È normale che gli errori quando subisci gol ci siano, ma non mi sento di andare a colpevolizzare nessuno. La squadra ha fatto la prestazione che doveva fare, peccato davvero che usciamo a mani vuote". I risultati danno il Modena con un buon margine, sei punti, sui playout. E la prestazione di carattere contro la capolista consente di affrontare le prossime partite con fiducia.

"Non ci sentiamo completamente al sicuro, dobbiamo fare altri punti anche perchè vorremmo mantenere il bellissimo clima che la nostra gente ha creato stasera. Nonostante giocassimo contro un avversario molto forte, praticamente fuori categoria, abbiamo fatto una bella prestazione. Mi spiace sia stato annullato il gol di Zaro, mi sarebbe piaciuto giocare gli ultimi cinque minuti sul 2 a 3 sotto la curva Montagnani. Tra l’altro il Var ha evidenziato una spinta secondo me minima, in certe situazioni su palla inattiva se guardiamo anche quando si appoggiano le mani sulla schiena... Comunque il Sassuolo non ha rubato niente, abbiamo fatto praticamente sempre un’azione a testa, sull’ 1 a 3 la squadra ha retto bene, si poteva anche naufragare. Ripeto, mi spiace per la rete annullata, col Var capita, peccato che a noi capiti spesso". In sala stampa è poi il turno di Beppe Caso: "Abbiamo fatto una grandissima prestazione. Ai punti avremmo meritato sicuramente il pareggio, ma il Sassuolo ha giocatori che sono campioni e si inventano colpi da ko. Laurentiè ha trovato un gol incredibile, calciando col suo piede debole, e questo la dice tutta. E’ andata così, ma la prestazione della squadra è stata fantastica. Ora abbiamo il tempo per recuperare, pensiamo alla partita col Cesena di Pasquetta, sono sicuro che la gente verrà numerosa come stasera, oggi c’era una cornice favolosa".

Alessandro Bedoni