Napoli a un passo dal trionfo: primo matchpoint scudetto contro il Parma

Stavolta è diverso, lo ammette anche Antonio Conte. Perché stanotte il suo Napoli avrà il primo matchpoint per lo scudetto: dovesse vincere a Parma e l’Inter dovesse perdere con la Lazio, il triangolino tricolore sarebbe al sicuro anche per l’aritmetica. "No, non è una vigilia come tutte le altre – ha ammesso Conte ieri – non ci può essere normalità se stai arrivando alla fine della stagione ed hai la fortuna di giocare per qualcosa di importante. Non possiamo definirlo un finale normale, il nostro obiettivo l’abbiamo già raggiunto, tornare in Champions e togliere un posto a chi l’anno scorso ci aveva distanziato di 15 punti minimo, senza contare l’Inter a 41. L’altro obiettivo era dare fastidio e pure quello è stato raggiunto, ora resta da vedere quanto fastidio vogliamo dare. Sono pressioni che ci siamo meritate, solo chi non si è mai giocato niente può pensare che non ci sia coinvolgimento emotivo, dovremo essere bravi a gestire".

Le formazioni. Parma (5-3-2): Suzuki, Hainaut, Delprato, Leoni, Balogh, Valeri, Keita, Sohm, Hernani, Bonny, Djuric. All. Chivu. Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; McTominay, Gilmour, Anguissa, Politano; Lukaku, Raspadori. All. Conte.Arbitro: Doveri di Roma.Ora e tv: 20,45, Dazn.