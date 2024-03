Pontedera e Lucchese si spartiscono la posta: gol e spettacolo, finisce 2-2

Pontedera, 6 marzo 2023 - Una buona Lucchese porta un punto nel derby contro il Pontedera. Ai rossoneri non basta un grande Rizzo Pinna, autore di una doppietta, ma anzi i rossoneri vanno in vantaggio e si fanno recuperare e poi addirittura superare, ma il numero sette della Lucchese riporta il match in parità. Gorgone squalifica, con Testini al suo posto in panchina conferma il 4-3-3 con l’innesto di Astrologo al posto di Cangianiello.

Parte subito aggressiva la formazione rossonera, che al 7’ ci prova con Rizzo Pinna, che si accentra e tira, ma il suo tiro termina di poco a lato. Lucchese vicina al vantaggio con Gucher, che al 15’ centra la traversa dal limite. Il Pontedera risponde al 20’ con Angori che serve Ianesi, ma la palla fortunatamete attraversa tutta l’area di rigore e non trova nessuno. Al 36’ la Lucchese passa in vantaggio con Rizzo Pinna che è bravo a girarsi e a battere Vivoli. Una buona Lucchese termina il primo tempo meritatamente in vantaggio, anche se a pochi minuti dalla fine Lombardi, fa correre un brivo alla difesa rossonera. Nella ripresa Gorgone lasica negli spogliatoi Yeboah e al suo posto manda in campo Magnaghi.

Un secondo tempo blando, almeno nelle prime battete di gioco, con Tumbarello che rimedia il cartellino giallo e salterà così la sfida di domenica. Ma nel giro di due minuti il Pontedera ribalta il match. Al 18’ Pretato pareggia le sorti del match, con un bel gol e due minuti più tardi Pretato appena entrato mette a segno la seconda rete. Lucchese sotto shock e la prima mossa del tecnico rossonero è Cangianiello al posto di Astrologo, con i tifosi giunti da Lucca che incitano i tifosi a lottare per la maglia. Ma è sempre Rizzo Pinna che risolleva la squadra, segnando la sua doppietta di giornata, pareggiando così i conti al 25’. I rossoneri ci provano fino alla fine, ma devono accontentarsi di questo pareggio che serve a muovere la classificca, ma che non basta per agganciare la zona playoff.

Tabellino Pontedera Lucchese 2-2

PONTEDERA (3-4-2-1): Vivoli; Pretato, Espeche (13’ st Delpupo, 41’ st Ambrosini), Guidi; Cerretti (13’ st Perretta), Ignacchiti, Lombardi (13’ st Benedetti), Angori (34’ st Calvani); Peli, Ianesi; Ganz. (A disp.: Lewis, Busi, Marrone, Benedetti, Selleri, Provenzano, Salvadori). All. Canzi.

LUCCHESE (4-3-3): Chiorra; Quirini, Benassai, Tiritiello, Visconti; Tumbarello, Gucher, Astrologo (23’ st Cangianiello); Disanto, Yeboah (1’ st Magnaghi), Rizzo Pinna (26’ st Guadagni). (A disp.: Coletta, Berti, Alagna, Perotta, Toma, Fedato, Djibril, Russo, Fazzi, Leone). All. Testini.

Arbitro: Poli di Verona.

Reti: 36’ pt e 25’ st Rizzo Pinna, 18’ st Pretato, 20’ st Delpupo.

Note: serata piacevole con terreno sintetico in buone condizioni; come sempre una presenza importante dei tifosi rossoneri giuti da Lucca vista anche la vicinanza con la cittadina pisana; angoli 4-3; ammoniti Astrologo, Tumbarello e Quirini; recupero 3’ pt e 5‘ st.

Alessia Lombardi