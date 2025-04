Dionigi prepara la squadra per la sfida contro il Brescia: allenamenti intensi e esami per Sersanti, Portanova e Meroni

I ragazzi di Dionigi lavoreranno oggi e domani pomeriggio per poi svolgere una doppia seduta giovedì. Nuovo appuntamento pomeridiano venerdì, prima di essere impegnati nel fine settimana negli ultimi allenamenti entrambi al mattino. Dopo la rifinitura di domenica, la squadra si dirigerà a Brescia per la sfida di lunedì alle 15. Da mercoledì i granata lavoreranno a porte chiuse. Oggi esami per accertare le condizioni di Sersanti, Portanova e Meroni.

Giovanili. Pari per l’Under 17, raggiunta in Zona Cesarini dalla Carrarese. A Novellara i granata fanno 2-2 nella sfida di coda del girone e restano a +1: ospiti avanti con Di Tonno, che al 42’ fredda Costi, nella ripresa la reazione dei granata è da applausi e si concretizza con l’uno-due di Leo Begolli, che tra il 51’ e il 58’ ribalta il punteggio. Proprio quando la terza vittoria stagionale sembra a un passo, la doccia fredda: è ancora Di Tonno, al 92’, a pareggiare, con la Reggiana che chiude in 10 per l’espulsione di Generali.

Non c’è gloria, invece, per le due formazioni impegnate a Vinovo contro la Juventus: l’Under 16 resiste per oltre tre quarti di gara, prima di essere sconfitta 2-0; più netto il kappao dell’Under 15, che perde 4-1: le "zebre" vanno avanti di 3 reti, prima del gol di Koguashvili a fine primo tempo che regala qualche speranza di rimonta all’11 di mister Minozzi, ma nella ripresa Selvai fa poker e chiude i conti.