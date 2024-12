Riecco il Papu Gomez. Un campione del mondo si allena con il Renate: "Voglio tornare a giocare»

In Brianza si balla il tango. Si "Baila como El Papu". Anzi: con il Papu. L’ex Catania, Atalanta e Monza, squalificato per due anni nell’ottobre 2023 per aver, nel novembre 2022 ai tempi di Siviglia, assunto Terbutalina ("involontariamente tramite un farmaco per placare un broncospasmo", si legge nel comunicato biancorosso di allora), si è rimesso gli scarpini. E, da qualche giorno, si allena a Briosco con il Renate. Il contatto tramite il ds delle “pantere“ Oscar Magoni (anche lui con la Dea negli anni novanta): da un lato l’entusiasmo e la solidità di una società a pochi chilometri da Bergamo, dove Gomez vive. Dall’altro, la voglia e la semplicità del 36enne. Feeling immediato: "Sono contento di stare sul campo con questi ragazzi. Mi hanno fatto subito sentire uno di loro. Sogno di tornare a giocare, la cosa che più mi fa felice nella vita: l’idea è sempre quella. E ad alti livelli. Inizio a vedere la luce", le parole dell’attaccante argentino. Più di 650 partite in carriera (con 119 gol), un Mondiale vinto in Qatar nel 2022, la Copa America alzata l’anno prima. Ma l’Italia "è una seconda casa e i miei figli sono tutti e tre nati qui". Chi lo ha visto allenarsi assicura che incanta ancora a suon di giocate, "ma c’è tanto lavoro da fare. Mi sono allenato da solo per un anno, ora mi preparo per il prossimo mercato. Però non pensavo di essere già così pronto...". Gomez scalpita. Renate sorride. E, in fondo, culla un sogno.