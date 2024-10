Roma: Dybala e Dovbyk verso il recupero contro l'Inter, El Shaarawy fuori

Roma 18 ottobre 2024 - Rientrano i Nazionali dai rispettivi impegni e come al solito arriva il momento della conta tra giocatori che hanno accusato problemi fisici durante la sosta. A Trigoria ieri è stata una giornata di lavoro per i ragazzi di Ivan Juric, i quali sono attesi da una sfida complicatissima nella serata di domenica, dove affronteranno i campioni d'Italia in carica nell'Inter di Simone Inzaghi. Una partita che richiederà alla formazione giallorossa di gettare il cuore oltre l'ostacolo, facendo affidamento a tutto il talento a loro disposizione. Proprio per questo c'era un po' di timore in casa capitolina circa le condizioni fisiche non solo di Paulo Dybala, ai box già da settimana scorsa, ma anche sulle condizioni di Artem Dovbyk e Stephan El Shaarawy.

Il lavoro in Nazionale ha rilanciato le quotazioni di alcuni giocatori, andando anche a dare un'importante spinta positiva al morale. Koné è stato grande protagonista con la maglia della Francia, così come lo è stato Zalewski, autore anche di un gol nella sfida tra Polonia e Croazia. Pisilli ha trovato il suo debutto in azzurro, mentre Baldanzi con la Nazionale Under 21 ha strappato il pass per l'Europeo di categoria in Slovacchia di questa estate. Tra loro però c'è anche chi è tornato acciaccato dopo aver trascinato la propria Nazionale. Si tratta del bomber Artem Dovbyk, autore di una rete nella partita giocata dall'Ucraina contro la Repubblica Ceca. Il bomber nella sfida ha però accurato un piccolo problema fisico, in particolare un'infiammazione al ginocchio da dover gestire in queste ore. Escluse così le lesioni, il giocatore seguirà i compagni nella sfida all'Inter, ma le sue condizioni saranno da valutare minuto per minuto, per così delineare un impegno coerente con quelle che sono le sue condizioni.

L'ottimismo non si placa in sede di valutazioni fisiche in casa giallorossa. L'ucraino non è il solo che con ogni probabilità supererà i propri problemi fisici in tempo per la sfida contro l'Inter. Il discorso infatti vale anche per Paulo Dybala: l'argentino si è messo alle spalle gli affaticamenti che non gli avevano permesso di seguire la chiamata della Nazionale in questa settimana. Il giocatore oltre a questo è rientrato in gruppo e ora punta la sfida contro i nerazzurri. Difficile ipotizzare un suo impiego dal primo minuto, ma per certo sarà una delle frecce all'arco di Juric per portarsi a casa i tre punti contro i Campioni d'Italia. Chi invece non sarà della sfida è Stephan El Shaarawy. Il faraone si è fermato nel corso della gara contro il Monza dello scorso 6 ottobre. Per il giocatore un problema al polpaccio, per la precisione uno stiramento, da cui non si è ancora completamente ripreso. Un infortunio da cui l'ex Milan non si è ancora ripreso e dovrà dunque saltare l'appuntamento contro la formazione di Simone Inzaghi, si spera però possa tornare a disposizione per la sfida di Europa League contro la Dinamo Kiev di giovedì alle 18:45.