Mercato Roma: N'Dicka tentato dalla Premier, Paredes e Shomurodov i primi addii?

Roma 22 giugno 2025 - Il mercato è pronto a partire, ma il primo passo da fare in casa giallorossa è quello delle cessioni. Frederic Massara è appena tornato in carica e per lui si prospetta subito un mercato difficile, dove le cessioni potrebbero dettare poi dopo i movimenti futuri in sede di acquisti. I parametri del Fair Play Finanziario purtroppo impongono paletti difficili da rispettare e obbligano la Roma a dover incassare, con il rischio concreto di poter perdere anche qualche big.

Nelle ultime giornate infatti da Trigoria rimbalza un interesse molto forte da parte della Premier League per Evan N'Dicka. Difensore franco-ivoriano classe 1999, il giocatore è senza dubbio la stella, insieme a Svilar, del reparto arretrato capitolino. Una certezza in termini di rendimento e affidabilità anche nei momenti più complicati, così come ha dimostrato anche nel periodo antecedente a Ranieri nella scorsa annata. Regolarmente lui era uno dei pochi a salvarsi nelle partite meno ispirate della squadra.

Giocatore elegante in fase di possesso, piede mancino preciso e fisico statuario, è arrivato a Roma nell'estate 2023 a parametro zero dall'Eintracht di Francoforte. L'aspettativa su di lui era alta, perché i capitolini vinsero una folta concorrenza per portarlo nella Capitale, credendo fortemente nel suo processo di sviluppo. Oggi questo lo ha portato a essere uno dei migliori difensori della Serie A e anche uno degli obiettivi dell'estate di Premier League. Le sue prestazioni hanno infatti acceso i radar di mercato di due big del calcio inglese come Newcastle e Manchester United, squadre dal portafoglio ricco e pronte a potenziare il proprio reparto arretrato. È chiaro come la Roma non voglia privarsi del proprio centrale, ma se la valutazione di circa 40 milioni di euro dovesse venir accettata dai club britannici, allora la trattativa potrebbe decollare. La sua plusvalenza offrirebbe tanto spazio di movimento all'interno dei paletti imposti dalla Uefa, ossigeno puro per il lavoro del ds. La volontà delle squadre inglesi potrebbe accendere questa trattativa nelle prossime settimane.

Sono invece in una fase decisamente più avanzata i colloqui per altre due cessioni in casa romanista, che potrebbero portare un gruzzoletto da circa una decina di milioni di euro. Leandro Paredes continua i propri colloqui con il Boca Juniors e ormai si sembra essere arrivati al passo d'addio. L'accordo per il suo ritorno alla Bombonera è di circa 3,5 milioni di euro, tanti quanti la clausola del giocatore per gli Xeneizes. Si attende però la fine del Mondiale per Club prima di poter mettere nero su bianco l'accordo e preparare così il ritorno da campione in patria del centrocampista classe 1994. Un addio sentito per un giocatore però uscito molto dalle rotazioni nelle ultime settimane di Claudio Ranieri.

Chi invece ringrazia sir Claudio per una stagione meravigliosa vissuta in giallorosso è senza dubbio Eldor Shomurodov. L'uzbeko ha fatto a Roma quello che non gli era riuscito a Cagliari e grazie alla guida dell'allenatore è diventato incisivo come mai non era stato prima con la casacca della Lupa addosso. Gol e assist, uniti a costanza di rendimento: una connessione unica con Dybala a livello tecnico e la grande capacità di adattarsi anche allo stile di gioco di Dovbyk. Una duttilità unica che sembrerebbe però non rientrare più nei piani del club. Il giocatore è uno dei sacrificabili della squadra e il suo futuro sembra portarlo in Turchia. Sulle sue tracce, tra le varie interessate, l'Istanbul Basaksehir avrebbe fatto i passi più concreti, tanto da poter addirittura soddisfare la richiesta di circa 8 milioni del club capitolino, per un totale di circa 11 se si conta anche l'addio del sopracitato Paredes.