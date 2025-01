Serie D. L’ex Vis Mosconi sul "Fosso»:: "Squadra che sa ciò che vuole»

Quella di Termoli era una partita difficile per il Fossombrone, sia perché gli avversari avevano bisogno di punti per uscire fuori dalla zona della bassa classifica e sia perché disponevano di una squadra di qualità e rinforzata nei giorni scorsi con l’arrivo di nuovi giocatori, eppure alla fine il team del presidente Nardini ha riportato a casa con pieno merito i 3 punti in palio. Punti utili per occupare la sesta posizione che rispecchia il valore di questo team che unisce la tecnica all’umiltà, uno dei capisaldi dello staff tecnico guidato da mister Fucili.

"Abbiamo vinto una partita molto difficile e combattuta – sottolinea il giorno dopo mister Michele Fucili – dove nel primo tempo, pur creando alcune situazioni importanti, siamo partiti contratti e abbiamo subito alcune ripartenze che potevano costarci care. Nel secondo tempo invece abbiamo concesso poco o niente e avevamo già sfiorato la rete con Giunchetti prima del gol di Broso. Nel finale dovevamo essere più bravi a chiudere la gara anche perché abbiamo avuto alcune situazioni clamorose per farlo che ci avrebbero permesso di gestire meglio il finale quando siamo rimasti in inferiorità numerica. Un bravo a tutti i ragazzi perché abbiamo interpretato la gara nella maniera giusta e dobbiamo continuare su questa strada".

Fratello di Andrea Mosconi, allenatore del Termoli in qualità di vice c’è il fratello Mauro ‘il Guerriero’ con un passato alla Vis Pesaro. "E’ stata una bella partita – dice Mauro – noi dovevamo sfruttare meglio il primo tempo dove abbiamo avuto delle occasioni a tu per tu, dovevamo essere più freddi sotto porta. Nella ripresa il Fossombrone è andato a segno e il match è diventato per noi tutto in salita. Per il Fossombrone parla chiaro la classifica, è una squadra ben messa in campo, con reparti solidi e di qualità. Noi dobbiamo uscire fuori dalla zona bassa, ci stiamo provando, stiamo migliorando e siamo molto fiduciosi di poter raggiungere l’obiettivo, per quanto riguarda il Fossombrone, ripeto è una bella squadra e ha tutti i requisiti per continuare a fare bene e magari raggiungere i playoff".

"Al termine della partita – ha commentato Francesco Tramontana, da sempre vicino alla società del Fossombrone e anche domenica a Termoli – festa grossa tra la squadra e la tifoseria giunta fino in Molise a sostenerla, specie perché con questi tre punti il ‘Fosso’ supera in classifica quota 30 e naviga ora nel mare della tranquillità, con in vista l’isola della salvezza. La strada è ancora lunga e non sono ammessi cali di concentrazione, eppure tornando a casa dal lontano Molise c’è la consapevolezza, dopo la quinta vittoria esterna, che sta maturando una grande stagione, e che a questo punto la reale sorpresa positiva della stagione sia il Fossombrone. Con uno staff tecnico e dei ragazzi così si fa la storia".

Amedeo Pisciolini