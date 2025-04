Serie D: Virtus Ciserano e Caravaggio in cerca di punti salvezza contro Adriese e Brusaporto

La terzultima giornata del girone C di serie D propone oggi alle 15 motivi di interesse soprattutto nella parte bassa della classifica, dove Virtus Ciserano e Caravaggio, ormai virtualmente “imprigionate“ nei playout devono raccogliere punti preziosi per la loro rincorsa alla salvezza, cercando di migliorare la rispettiva posizione in vista del sempre più probabile derby per evitare di scivolare in Eccellenza. Le due pericolanti saranno chiamate ad ospitare due compagini che sono in lotta per assicurarsi un posto nei playoff, visto che i rossoblù affronteranno in casa un avversario di valore come l’Adriese, mentre i biancorossi accoglieranno il Brusaporto per una sfida tutta orobica che si preannuncia aperta ad ogni risultato.

Merita di essere seguita con la giusta curiosità pure la trasferta della Real Calepina in casa del Campodarsego. I patavini, che a lungo hanno cercato di contrastare la marcia al vertice di Dolomiti Bellunesi e Treviso, si sono ormai defilati dalla lotta per la prima fila, ma sono decisi a conquistare la terza posizione. La formazione di Espinal ha la ghiotta opportunità di confermare nel modo più eloquente l’ottimo momento di forma. Dopo la sofferta partenza, infatti, la compagine di Grumello del Monte, grazie anche alla capacità di pazientare della dirigenza, ha cambiato decisamente passo. È risalita dalle retrovie e, adesso, ha la possibilità di regalarsi un bel finale di stagione, cercando magari di accodarsi nella scia della zona playoff.

Chi, invece, gli spareggi finali li sta inseguendo da tutto il campionato è il Villa Valle, che in questo momento occupa propria la quinta posizione, l’ultima che ammette ai playoff, con quattro punti di vantaggio sul Mestre. La squadra di Sgrò riceverà la visita di una rivale ostica come la Luparense, ma può trovare la forza e la convinzione di conquistare la vittoria che potrebbe avvicinare in modo decisivo gli spareggi post season.

Luca Marinoni