Settore giovanile. Biancorossi, sotto coi play off. Per Gatti e Romoli c’è il ritorno

PERUGIA - Sarà una domenica di grande calcio per il settore giovanile biancorosso. Le Under del Grifo saranno infatti impegnate nelle gare dei play off.

Solo l’Under 17 giocherà in traserta. Dopo il 5-4 conquistato in casa contro l’Avellino, la squadra di Gatti sarà impegnata domani per il ritorno degli ottavi di finale alle 10,30 al centro sportivo di Venticano (AV). i biancorossi non dovranno assolutamente perdere visto che a parità di reti passerà il turno l’Avellino in virtù della miglior posizione ottenuta in campionato.

Gare casalinghe invece per l’Under 16 e Under 15.

L’Under 16 Perugia-Spal è gara valida per l’andata dei quarti di finale, con fischio di inizio alle 16 al centro sportivo “Paolo Rossi“. Mentre la formazione Under 15 Perugia-Sorrento è valida per il ritorno degli ottavi di finale: la sfida è in agenda alle 11 di domani al centro sportivo “P. Rossi”. La gara di andata si è chiusa con il risultato di 1-1. Si decide tutto nella gara di ritorno.

In campo anche l’Under 14: Perugia-Vis Pesaro (valida per la prima giornata della seconda fase campionato). La partita è in programma alle 14 al centro sportivo “P. Rossi”.

Oggi, invece, è giornata di tornei per i più piccoli. L’Under 13 del Perugia sarà impegnata al Memorial Lorentini (presenti tra le altre Roma, Venezia, Mantova, Spezia, Arezzo) che si gioca ad Arezzo.

Per l’Under 11 scatta il Torneo Speroni presenti anche Juventus, Fiorentina, Sassuolo, Empoli in programma a Castelnuovo Sotto (RE). Per l’Under 10 c’è il Memorial Betti: presenti anche Lazio, Roma, Hellas Verona, Venezia, Cesena, Pescara, Padova. Si gioca a Bagno di Romagna (Forlì-Cesena).